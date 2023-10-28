Yusuf Lakaseng Hadiri Deklarasi Kawan GanjarMahfud98: Prahara MK Buat Kita Turun Gunung

JAKARTA - Ketua DPP Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng turut menghadiri acara deklarasi dukungan dari Kawan GanjarMahfud 98 untuk mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024 mendatang.

Yusuf meyakini turunnya aktivis 98 ini merupakan respon atas prahara putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia capres dan cawapres.

“Peristiwa prahara Mahkamah Konstitusi yang telanjang kita liat praktiknya untuk melanggengkan dinasti politik itu adalah satu pelanggaran berat dari cita-cita reformasi,” kata Yusuf Lakaseng di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023).

Menurutnya, putusan itu sangat menciderai dan berlawanan dengan perjuangan reformasi yang menolak korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karenanya gerbong aktivis 98 pun dinilai penting untuk turun gunung untuk tetap mengawal perjuangan reformasi dan mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang dinilai merupakan pasangan yang mampu menegakan hukum.

“Hari ini kami menyatakan bahwa harus turun gunung, untuk melawan usaha-usaha menodai reformasi kemudian mendukung pasangan yang bisa melakukan penegakan hukum dengan adil,” katanya.