HOME NEWS NASIONAL

Yusuf Lakaseng Minta Rakyat Ikut Awasi Pemilu: Jangan Sampai Ada Alat Negara untuk Menangkan Paslon Tertentu

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |16:17 WIB
Yusuf Lakaseng Minta Rakyat Ikut Awasi Pemilu: Jangan Sampai Ada Alat Negara untuk Menangkan Paslon Tertentu
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Perindo Bidang Politik Yusuf Lakaseng meminta rakyat untuk terlibat aktif untuk mengawasi Pemilu 2024 mendatang. Hal itu dilakukan untuk menghindari praktik curang selama proses Pemilu.

Yusuf dalam deklarasi Kawan GanjarMahfud 98 berorasi mengenai dinasti dan polemik politik di Indonesia yang tengah terjadi. Menurutnya, apa yang tengah terjadi membuat kekhawatiran tertentu Pilpres 2024 tengah bertujuan untuk memenangkan pasangan tertentu.

“Jelas khawatir, Gibran anak presiden ini untuk menjadi kontestan Pemilu bersama Prabowo saja mereka bahkan rela merekayasa hukum melalui Mahkamah Konstitusi, MK itu bukan di bawah eksekutif,” ungkap Yusuf di Gedung Joang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023).

Ia pun mewanti-wanti apa yang akan terjadi selanjutnya jika masyarakat tidak berperan aktif mengawasi proses pemilu. Ia pun merasa khawatir alat-alat negara digunakan untuk memenangkan pasangan tertentu.

Halaman:
1 2
      
