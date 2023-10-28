Tim Mobil Balap Listrik Indonesia Menang di Jepang, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

JAKARTA - Okezone Updates kembali hadir menemani malam Minggu Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak. Beberapa berita yang dibahas adalah Tim Bengawan Universitas Sebelas Maret yang berhasil memenangkan kompetisi mobil balap listrik dan pesawat tanpa awak di Jepang.

Salah satu karya Tim Bengawan adalah Pancawala II. Mobil ini satu - satunya perwakilan indonesia dan menang dalam kategori computer aided engineering. Mereka berhasil mengalahkan 77 tim dari berbagai negara.

selain informasi tadi, juga ada berita tentang juga ada sosok Megawati yang mendadak menjadi terkenal di Liga Voli Korea. Megawati yang berjuluk The Megatron berhasil membawa timnya menang dramatis. Atas juara bertahan dan meraih 2 kali pemain terbaik.

Keberhasilan ini membuat pemudi bernama lengkap Megawati Hangestri Pertiwi, asal Jember, Jawa Timur. menjadi dikenal dan menginspirasi anak muda di Indonesia.

(Khafid Mardiyansyah)