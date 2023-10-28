Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Mobil Balap Listrik Indonesia Menang di Jepang, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |16:59 WIB
Tim Mobil Balap Listrik Indonesia Menang di Jepang, Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
A
A
A

JAKARTA - Okezone Updates kembali hadir menemani malam Minggu Anda pada hari ini. Tentu saja dengan berita yang pastinya menarik untuk disimak. Beberapa berita yang dibahas adalah Tim Bengawan Universitas Sebelas Maret yang berhasil memenangkan kompetisi mobil balap listrik dan pesawat tanpa awak di Jepang.

Salah satu karya Tim Bengawan adalah Pancawala II. Mobil ini satu - satunya perwakilan indonesia dan menang dalam kategori computer aided engineering. Mereka berhasil mengalahkan 77 tim dari berbagai negara.

selain informasi tadi, juga ada berita tentang juga ada sosok Megawati yang mendadak menjadi terkenal di Liga Voli Korea. Megawati yang berjuluk The Megatron berhasil membawa timnya menang dramatis. Atas juara bertahan dan meraih 2 kali pemain terbaik.

Keberhasilan ini membuat pemudi bernama lengkap Megawati Hangestri Pertiwi, asal Jember, Jawa Timur. menjadi dikenal dan menginspirasi anak muda di Indonesia.

Semua berita menarik tadi dapat Anda saksikan di Okezone Updates di MNC VISION, K-VISION, MNC PLAY, VISION TV, VISION PLUS, Portal Okezone.com, Youtube Okezone dan streaming di https://tv.okezone.com/streaming. Tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. Jangan sampai kelewatan, ya!

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement