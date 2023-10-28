Setelah Yenny, Ganjar Berencana Tarik Khofifah hingga Kang Emil ke TPN Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk bergabung ke dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Iya sih (mau tarik Khofifah ke TPN Ganjar-Mahfud)," kata Ganjar saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

Dalam merealisasikan itu, Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan Khofifah saat berkunjung ke Jatim. "Buk Khofifah saya di sini, ya mudah-mudahan sukses, karena saya sangat baik sama beliau," kata Ganjar.

Tak hanya Khofifah, mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) juga ingin ditarik masuk ke TPN Ganjar-Mahfud.

"Kang Emil (RK) juga mau kita tarik semuanya, tapi kan ngajak-ngajak kawan-kawan ini harus butuh kelegaan hati, kesamaan batin, agar kita bisa kompak. Saya haqul yaqin, paling cocok ya dengan Ganjar-Mahfud, kawan-kawan ini," terang Ganjar.

Sebelumnya, Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid bersama Barisan Kader Gus Dur resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Wanita bernama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid ini mengungkapkan alasannya mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.