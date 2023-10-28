Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Setelah Yenny, Ganjar Berencana Tarik Khofifah hingga Kang Emil ke TPN Ganjar-Mahfud

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |17:02 WIB
Setelah Yenny, Ganjar Berencana Tarik Khofifah hingga Kang Emil ke TPN Ganjar-Mahfud
Ganjar berencana tarik Khofifah hingga Kang Emil ke TPN/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk bergabung ke dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Iya sih (mau tarik Khofifah ke TPN Ganjar-Mahfud)," kata Ganjar saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

 BACA JUGA:

Dalam merealisasikan itu, Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan Khofifah saat berkunjung ke Jatim. "Buk Khofifah saya di sini, ya mudah-mudahan sukses, karena saya sangat baik sama beliau," kata Ganjar.

Tak hanya Khofifah, mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) juga ingin ditarik masuk ke TPN Ganjar-Mahfud.

 BACA JUGA:

"Kang Emil (RK) juga mau kita tarik semuanya, tapi kan ngajak-ngajak kawan-kawan ini harus butuh kelegaan hati, kesamaan batin, agar kita bisa kompak. Saya haqul yaqin, paling cocok ya dengan Ganjar-Mahfud, kawan-kawan ini," terang Ganjar.

Sebelumnya, Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Yenny Wahid bersama Barisan Kader Gus Dur resmi mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo - Mahfud MD. Wanita bernama lengkap Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid ini mengungkapkan alasannya mendukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement