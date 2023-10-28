Kisah Duel Panas Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo, 2 Jenderal Kesayangan Soeharto

JAKARTA- Kisah duel panas Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo, 2 jenderal kesayangan Soeharto akan dibahas kali ini. Rivalitas kedua jenderal tersebut pernah menggemparkan Indonesia pada masa Orde Baru.

Di mana hasil dari ‘Perang Bintang’ tersebut berujung pada meletusnya peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) pada 1974 di Jakarta. Malari sendiri merupakan peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang konon didalangi oleh Ali Moertopo untuk melibas Soemitro.

Melansir dari berbagai sumber, Sabtu (28/10/2023), duel panas Jenderal Soemitro dan Ali Moertopo bermula setelah Pemilu 1971. Dimana pada saat itu Ali Moertopo yang bekerja di bawah lembaga Asisten Presiden (Aspri) sekaligus menjabat sebagai Kepala Operasi Khusus (Opsus) bertugas untuk menyukseskan pemilu melalui rangkaian operasi intelijen dan rekayasa politik.

Namun, Soemitro yang kala itu menjabat sebagai Pangkopkamtib merangkap Wakil Panglima ABRI mengusulkan kepada Presiden Soeharto agar Opsus dibubarkan.

Usulan Soemitro tentunya bukan tanpa alasan. Menurutnya, Opsus berpotensi memunculkan konflik kepentingan dan tumpang tindih antar institusi intelijen seperti BAKIN atau Intel Kopkamtib.