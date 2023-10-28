Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Ulang Tahun, HT: Semoga Sehat Selalu, Panjang Umur

Nanda Aria , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |17:10 WIB
Ganjar Pranowo Ulang Tahun, HT: Semoga Sehat Selalu, Panjang Umur
HT ucapkan selamat ulang tahun ke Ganjar Pranowo/Foto: Instagram
A
A
A

 

JAKARTA – Calon Presiden yang didukung Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Ganjar Pranowo, berulangtahun yang ke-55 hari ini. Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) melayangkan doa untuk Ganjar.

“Selamat Ulang Tahun ke-55, Pak Ganjar Pranowo. Semoga sehat selalu, panjang umur, diberikan kekuatan dan hikmat untuk mewujudkan Indonesia unggul, Indonesia yang maju, masyarakatnya sejahtera,” ujar HT pada laman Instagram miliknya, Sabtu (28/10/2023).

 BACA JUGA:

Unggahan HT ini sontak membuat warganet turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ganjar. Di antaranya dari akun Affamrullah, yang mengucapkan, “Barakallah fii umrik pak @ganjar_pranowo semoga bapak terpilih menjadi presiden 2024, aamiin.”

Sementara itu, Ganjar Pranowo diberi kejutan ulang tahun ke-55 saat menghadiri workshop yang digelar Council of Asian Liberal and Democrats (CALD Party) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Sabtu (28/10/2023) siang.

 BACA JUGA:

Momen itu terjadi kala Ganjar baru tiba di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan sekitar pukul 14.09 WIB. Dengan mengenakan kemeja hitam PDIP, Ganjar langsung memasuki ruangan aula Sekolah Partai PDIP.

Setibanya, para delegasi CALD Party berdiri. Ganjar pun menyalami satu persatu para delegasi yang terdiru dari berbagai negara. Terlihat, senyum semringah terpancar dari wajah Ganjar.

Halaman:
1 2
      
