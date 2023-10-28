Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tak Lagi Kenakan Baju Garis Putih-Hitam, Ganjar: Banyak yang Suka Saya Pakai Baju Hitam

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |17:34 WIB
Tak Lagi Kenakan Baju Garis Putih-Hitam, Ganjar: Banyak yang Suka Saya Pakai Baju Hitam
Baju hitam Ganjar/Foto: Fiqri
A
A
A

 

JAKARTA - Calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengungkapkan, dirinya lebih suka mengenakan pakaian berwarna hitam, ketimbang model lainnya untuk saat ini.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat disinggunh soal baju dan polling yang sempat dibuatnya soal pakaian yang cocok digunakan saat menjadi kontestan Pilpres 2024.

 BACA JUGA:

Ganjar mengaku telah mendapat sejumlah masukan yang menyebut dirinya lebih cocok mengenakan pakaian berwarna hitam.

"Belang-belang? Ya..ya..ya.., ada banyak (usulan) yang masuk, tapi kok ternyata katanya lebih banyak suka saya pake baju hitam. Baju hitam," kata Ganjar saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

 BACA JUGA:

Saat hadir di Sekolah Partai, Ganjar juga tampak terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam dengan gambar banteng di sisi kiri.

Meski begitu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyadari bahwa juga ada masukan yang mengungkapkan jika pakaian berwarna hitam harus dipadukan dengan warna lain.

Ganjar pun menduga, orang-orang yang memberikan masukan itu pernah bersekolah model maupun fashion.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement