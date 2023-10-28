Tak Lagi Kenakan Baju Garis Putih-Hitam, Ganjar: Banyak yang Suka Saya Pakai Baju Hitam

JAKARTA - Calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengungkapkan, dirinya lebih suka mengenakan pakaian berwarna hitam, ketimbang model lainnya untuk saat ini.

Hal itu diungkapkan Ganjar saat disinggunh soal baju dan polling yang sempat dibuatnya soal pakaian yang cocok digunakan saat menjadi kontestan Pilpres 2024.

Ganjar mengaku telah mendapat sejumlah masukan yang menyebut dirinya lebih cocok mengenakan pakaian berwarna hitam.

"Belang-belang? Ya..ya..ya.., ada banyak (usulan) yang masuk, tapi kok ternyata katanya lebih banyak suka saya pake baju hitam. Baju hitam," kata Ganjar saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Saat hadir di Sekolah Partai, Ganjar juga tampak terlihat mengenakan pakaian berwarna hitam dengan gambar banteng di sisi kiri.

Meski begitu, mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyadari bahwa juga ada masukan yang mengungkapkan jika pakaian berwarna hitam harus dipadukan dengan warna lain.

Ganjar pun menduga, orang-orang yang memberikan masukan itu pernah bersekolah model maupun fashion.