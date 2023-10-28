Ganjar Ultah ke-55, Anies Ucapkan Selamat: Kalau ada Makan-Makan Jangan Lupa Undang Ya

JAKARTA - Calon presiden Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan serta masyarakat lain yang memberikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-55 kepada dirinya pada Sabtu (28/10/2023). Anies menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ganjar melalui akun X.com pada Sabtu siang.

Melalui akun media sosial pribadi Anies, @aniesbaswedan, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ganjar Pranowo. Anies menggunakan bahasa Jawa slang, yakni bahasa walikan Yogyakarta yang bercampur dengan bahasa Indonesia.

"Selamet ulang tahun, Dab @ganjarpranowo! Mugi2 terus sehat, nek ono daladh2 bareng ojo lali ngundang ya," kata Anies.

Kata 'daladh' bermakna 'makan', dan kata 'dab' merujuk kepada 'mas' dalam bahasa walikan Yogyakarta, yang bisa dianggap sebagai bahasa slang regional. Jadi, makna yang ingin disampaikan oleh Anies Baswedan dalam kalimatnya sekitar seperti ini: "Selamat ulang tahun, Mas Ganjar Pranowo! Semoga tetap sehat, dan jika ada kesempatan untuk bersantap bersama, jangan lupa untuk mengundang."

Namun ucapan selamatnya dibalas oleh Ganjar Pranowo yang berujung lucu dan relatable

“Maturnuwun Dab Anies Baswedan, sampeyan mugo-mugo sehat terus juga yo. Duh tanggal tua lagi poya mothig e, hahaha," tulis Ganjar di X, membalas cuitan Anies 48 menit sebelumnya, Sabtu (28/10/2023).

Disini, Ganjar Pranowo sedang mengucapkan terima kasih ke Anies Baswedan sambil mengucapkan semoga sehat terus, namun juga didampingi dengan pernyataan “Duh Tanggal tua lagi poya mothig e” yang artinya lagi tanggal tua dan tidak ada uang.

Ucapan Selamat Dari Kalangan Rekan Dan Keluarga

Ulang tahun Ganjar Pranowo juga menerima ucapan selamat ulang tahun dari rekan dan keluarga baik dari x.com dan juga instagram.com.