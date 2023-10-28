Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Ultah ke-55, Anies Ucapkan Selamat: Kalau ada Makan-Makan Jangan Lupa Undang Ya

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |18:31 WIB
Ganjar Ultah ke-55, Anies Ucapkan Selamat: Kalau ada Makan-Makan Jangan Lupa Undang Ya
A
A
A

JAKARTA - Calon presiden Ganjar Pranowo mengucapkan terima kasih kepada bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan serta masyarakat lain yang memberikan ucapan selamat ulang tahun yang ke-55 kepada dirinya pada Sabtu (28/10/2023). Anies menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Ganjar melalui akun X.com pada Sabtu siang.

Melalui akun media sosial pribadi Anies, @aniesbaswedan, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ganjar Pranowo. Anies menggunakan bahasa Jawa slang, yakni bahasa walikan Yogyakarta yang bercampur dengan bahasa Indonesia.

"Selamet ulang tahun, Dab @ganjarpranowo! Mugi2 terus sehat, nek ono daladh2 bareng ojo lali ngundang ya," kata Anies.

Kata 'daladh' bermakna 'makan', dan kata 'dab' merujuk kepada 'mas' dalam bahasa walikan Yogyakarta, yang bisa dianggap sebagai bahasa slang regional. Jadi, makna yang ingin disampaikan oleh Anies Baswedan dalam kalimatnya sekitar seperti ini: "Selamat ulang tahun, Mas Ganjar Pranowo! Semoga tetap sehat, dan jika ada kesempatan untuk bersantap bersama, jangan lupa untuk mengundang."

Namun ucapan selamatnya dibalas oleh Ganjar Pranowo yang berujung lucu dan relatable

“Maturnuwun Dab Anies Baswedan, sampeyan mugo-mugo sehat terus juga yo. Duh tanggal tua lagi poya mothig e, hahaha," tulis Ganjar di X, membalas cuitan Anies 48 menit sebelumnya, Sabtu (28/10/2023).

Disini, Ganjar Pranowo sedang mengucapkan terima kasih ke Anies Baswedan sambil mengucapkan semoga sehat terus, namun juga didampingi dengan pernyataan “Duh Tanggal tua lagi poya mothig e” yang artinya lagi tanggal tua dan tidak ada uang.

Ucapan Selamat Dari Kalangan Rekan Dan Keluarga

Ulang tahun Ganjar Pranowo juga menerima ucapan selamat ulang tahun dari rekan dan keluarga baik dari x.com dan juga instagram.com.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement