HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Dapat Kejutan Ulang Tahun Saat Hadiri Acara FGBFMI

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |18:34 WIB
Ganjar Pranowo Dapat Kejutan Ulang Tahun Saat Hadiri Acara FGBFMI
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) 2024, Ganjar Pranowo, mendapatkan kejutan ulang tahun saat menghadiri acara diskusi bersama pengusaha muda yang tergabung dalam organisasi Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) di Balai Sarbini Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Seusai Ganjar menyampaikan materinya, Dalie Sutanto, National President dari FGBMFI dan para pengurus lainnya naik ke atas panggung dan mempersiapkan kejutan.

"Hari ini, bertepatan dengan hari lahir Sumpah Pemuda, pak Ganjar juga berulang tahun. Mari kita berdiri untuk mengucapkan selamat pada beliau," ajak Dallie ke pada para hadirin.

Ratusan pengusaha yang hadir berdiri dan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk Ganjar. Panitia naik ke panggung dengan membawa kue ulang tahun. Ganjar tampak sumringah tak menyangka akan mendapat kejutan seperti itu.

Para pengusaha yang hadir juga meneriakan ucapan selamat ulang tahun kepada Capres berambut putih tersebut.

Ganjar kemudian meniup lilin kue ulang tahun di hadapannya. Ia menyerahkan potongan kue pertama kepada Presiden FGBMFI Dalie Sutanto.

Selanjutnya, Dallie mengajak para perngusaha untuk berdoa bersama, untuk kesehatan, pangjang umur, juga tercapainya seluruh cita-cita dan harapan Ganjar Pranowo.

"Terima kasih Tuhan di hari yang bahagia ini engkau sudah tambahkan satu tahun lagi umur anakku Ganjar Pranowo. Terima kasih engkau telah kirimkan seorang anak yang baik, putra terbaik yang engkau kirimkan pada kami," ucap Dallie dalam doanya.

"Kami berdoa Engkau memberikan apa yang menjadi impian Ganjar Pranowo, cita-citanya dikabulkan, diberkati keluarganya, anaknya dan apapun yang dilakukan” lanjutnya.

Dalam doanya, Dallie juga menyampaikan rasa syukur atas keberadaan Ganjar Pranowo “Kami bersyukur kepadaMu dan kami bersyukur memiliki seorang Ganjar Pranowo yang begitu mengasihi bangsanya," tandasnya.

