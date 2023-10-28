Mahfud MD Tekankan Soal Nasionalisme di Hari Sumpah Pemuda

JAKARTA - Calon Wakil Presiden pendamping Ganjar Pranowo yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menghadiri seminar dan workshop dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023.

Acara seminar dan workshop tersebut diselenggarakan oleh Majelis Latupati Kota Ambon dan berlangsung di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, pada hari Sabtu, (28/10/2023).

Dengan mengusung tema “Jujaro dan Mungare Bersama Membangun Negeri untuk Indonesia Emas 2045,” Mahfud MD, bersama dengan Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin Wattimena, dan Ketua Latupati Kota Ambon, Reza Valdo Maspaitella, melakukan peluncuran program “Manggurebe Toma Majo.”

Dalam kesempatan ini, Cawapres pendamping Ganjar Pranowo itu, menyampaikan pesan penting mengenai peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Dia mendorong generasi muda, terutama kaum milenial, untuk mengisi kemerdekaan dengan cara memajukan diri mereka sendiri demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, Menurut Mahfud pemerintah telah memberikan fasilitas yang memadai untuk kemajuan, dan setiap individu diharapkan berusaha dan berkolaborasi dengan sesama generasi untuk mencapai Indonesia Emas.