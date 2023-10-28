Gempa M5,5 Guncang Alor NTT, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,5 mengguncang Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (28/10/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 20.04 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berpusat di 172 kilometer timur laut Alor dengan kedalaman 10 km. BMKG memastikan gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

"#Gempa Magnitudo: 5.5, Kedalaman: 10 km, 28 Okt 2023 20:04:53 WIB, Koordinat: 7.52 LS-125.90 BT (172 km TimurLaut ALOR-NTT), Tidak berpotensi tsunami #BMKG," dikutip dari akun X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun demikian, BMKG mengimbau kepada masyarakat Alor untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Hati-hati terhadap gempa bumi susulan yang mungkin terjadi," dikutip dari laman resmi BMKG.

(Khafid Mardiyansyah)