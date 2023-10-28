Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Disebut Tak Pernah Berikan Arahan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:02 WIB
Jokowi Disebut Tak Pernah Berikan Arahan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
Presiden Jokowi. (Biro Pers Setpres)
JAKARTA - Partai Golkar menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah memberikan arahan kepada seluruh jajaran koalisi terkait perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar Muhamad Suryawijaya menegaskan, Jokowi juga tidak pernah menghembuskan isu tiga periode kepada Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

"Presiden Jokowi sama sekali tidak pernah memberikan arahan kepada Partai Koalisi yang ada di pemerintahan termasuk kepada Pak Airlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, untuk memperpanjang atau menambah periodisasi presiden menjadi 3 periode," kata Suryawijaya kepada awak media, Jakarta, Sabtu (28/10/2023).

Menurut Suryawijaya, Presiden Jokowi selalu menekankan komitmennya untuk menjalankan amanah konstitusi kepada seluruh partai koalisi.

"Yang selalu disampaikan Presiden Jokowi terkait hal tersebut adalah tegak lurus pada konstitusi yaitu UUD 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden selama 2 periode," ujarnya.

Di sisi lain, Suryawijaya mengimbau seluruh pihak untuk tidak menghembuskan isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Topik Artikel :
Presiden jokowi Jokowi
