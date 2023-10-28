Kocak, Ini Momen Ganjar Pinjam Kacamata Mahfud MD di Acara GPMMD

JAKARTA - Jakarta Concert Hall tengah menggelar acara inovasi anak muda bertajuk Generasi Penggerak Merebut Masa Depan (GPMMD) pada Sabtu (28/10/2023). Acara ini, dihadiri langsung Capres-cawapres Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam kesempatan tersebut, Ganjar dan Mahfud datang sebagai panelis guna menilai pemaparan dari lima pemuda terbaik penggerak inovasi.

Namun, momen kocak terjadi tatkala Cak Lontong yang juga datang sebagai panelis ikut memeriahkan suasana. Ia, tiba-tiba mencoba meminjam kacamata Menkopolhukam Mahfud MD.

"Boleh pinjam kacamatanya pak? Soalnya keren kelihatannya," tanya Cak Lontong.

"Boleh," sahut Mahfud.