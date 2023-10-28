Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Sumpah Pemuda, Generasi Muda Akan Berperan Penting dalam Pemilu 2024

Shofiyah Afni , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |22:05 WIB
Hari Sumpah Pemuda, Generasi Muda Akan Berperan Penting dalam Pemilu 2024
Peran Pemuda dalam Pemilu 2024/Foto: Okezone
JAKARTA – Peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh pada hari ini Sabtu (28/10/2023), menjadi penting karena menjelang tahun politik 2024. Dimana merupakan momen krusial bagi Indonesia karena akan ada tiga perhelatan besar yakni Pilpres, Pileg dan Pilkada.

“Melihat kondisi 2024 nantinya pemuda akan berperan penting dalam menentukan arah masa depan negara ini. DPT 2024 kurang lebih 204 juta dan kurang lebih 53% pemilih pemula atau generasi Z,” ujar Direktur Eksekutif Indigo, Radian Syam, Sabtu (28/10/2023).

Dalam menghadapi pemilu mendatang, pemuda dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan perhatian dan keterlibatan aktif.

“Pemuda adalah generasi yang akan mewarisi hasil keputusan pemilu 2024 dan kesadaran akan dampak keputusan tersebut sangat penting,”ujar Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Univesitas Trisakti tersebut.

ist

Pakar Hukum Tata Negara dari Fakultas Hukum Univesitas Trisakti, Radian Syam

Dia menambahkan, keterlibatan politik bagi pemuda menjadi penting untuk aktif terlibat dalam proses politik, mulai dari pemahaman isu-isu hingga partisipasi dalam pemilihan, pendidikan politik, memanfaatkan teknologi, dan turut serta dalam kampanye pemilihan.

“Pemuda diharapkan menjadi pilar penting dalam memastikan pemilu berlangsung sukses dan mencerminkan aspirasi rakyat. Antusiasme pemuda adalah kunci untuk masa depan demokrasi yang cerah di Indonesia,”ungkapnya.

“Namun harus juga disadari untuk tetap bijak dalam melihat kondisi Politik terlebih haru “Smart People are Never Controlled by Smartphone” ujar Radian Syam.

Oleh karena itu, dalam peringatan Sumpah Pemuda ini Radian menambahkan, masa depan negara tergantung pada partisipasi aktif rakyat dalam pemilu 2024. Serta Pemilu 2024 adalah kesempatan bagi pemuda Indonesia untuk berbicara dan memengaruhi arah negara.

“Mari bersama-sama menuju masa depan yang lebih serta menjalankan Pemilu 2024 agar berintegritas, stop hoaks, stop politik uang, karena di dalam pemilu ada hak konstitusional rakyat yang harus dijaga,” ungkapnya.

