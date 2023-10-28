Gempa 5,5 Magnitudo Guncang Maluku, Waspada Susulan

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengumumkan terjadi gempa di wilayah Pantai Barat Laut Maluku Barat Daya, Maluku pada Sabtu (28/10/2023) pukul 20.04 WIB.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono mengatakan, gempa tersebut terletak pada koordinat 7,62° Lintang Selatan, 125,89° Bujur Timur, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 5 Km arah Barat Laut Wetar Utara, Maluku Barat Daya, Maluku pada kedalaman 10 km.

"Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempabumi ini tidak berpotensi tsunami," ujar Daryono dalam keterangannya.

Daryono mengimbau, masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Namun, tetap waspada bilamana terjadi gempa susulan.

"Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa. Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah," pungkasnya.

Adapun, Gempa ini menimbulkan guncangan di daerah Wetar Utara, Wetar Barat, dan Kota Tiakur dengan skala intensitas IV MMI, daerah Wetar dengan skala intensitas III - IV MMI.

Kemudian, daerah Kota Kalabahi dengan skala intensitas III MMI, daerah Kota Atambua, Kota Betun, dan Kota Kefamenanu dengan skala intensitas II - III MMI.

(Khafid Mardiyansyah)