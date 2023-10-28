Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Ganjar, Mahfud MD: Semoga Hari Esok Lebih Baik dari Hari Ini

JAKARTA - Jakarta Concert Hall menggelar acara inovasi anak muda bertajuk Generasi Penggerak Merebut Masa Depan (GPMMD) pada Sabtu (28/10/2023). Acara ini, dihadiri langsung Capres-cawapres Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dalam kesempatan itu, Mahfud yang datang sebagai panelis turut memberikan ucapan selamat ulang tahun ke Ganjar Pranowo yang ke 55 tahun.

"Pesan yang selalu sama sejak dulu, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini," ujar Mahfud disambut riuh penonton.

BACA JUGA:

Adapun dalam acara tersebut, Ganjar juga turut diberi kejutan lewat paparan video yang menampilkan ucapan selamat ulang tahun dari berbagai daerah dan bahasa yang berbeda.

Tak hanya, itu Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga tak mau kalah memberikan kejutan. Yenny naik ke atas panggung sembari memberi kue ulang tahun bagi Ganjar Pranowo.

"Mas ganjar presiden kita, selamat ulang tahun ke 55 mas, semoga diberi perlindungan oleh Allah SWat, dan diberikan kekuatan, kebugaran dan keselamatan dalam memimpin negara ini ke depannya," ungkap Yenny.

BACA JUGA:

5 Tokoh Ini Lahir di Hari Sumpah Pemuda, Rupanya Tidak Hanya Ganjar Pranowo

Diketahui, Bakal calon presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mendapat kejutan dan ucapan ulang tahun dari putra-putri Indonesia.