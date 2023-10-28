Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Berkat Aksi Kajol Ganjar, Komunitas Ojol Kemayoran Punya Basecamp

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |00:09 WIB
Berkat Aksi Kajol Ganjar, Komunitas Ojol Kemayoran Punya Basecamp
Relawan Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Kajol Indonesia melanjutkan aksi sosial kepada masyarakat. Teranyar, mereka mengadakan bedah basecamp bagi para driver ojek online (ojol), di di Jalan E-2 Raya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Para pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu membedah basecamp ojol milik Komunitas Air Mancur. Risnandar selaku Juru Bicara Kajol Indonesia mengatakan, kehadiran mereka dapat sambutan positif dari rekan sesama ojol dan warga setempat.

"Berkat bedah basecamp ini, para rekan ojol punya tempat istirahat yang lebih layak ketika mencari nafkah," ujar Risnandar dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023).

Dia menyebut bedah basecamp bersamaan dengan pendirian posko pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu berjalan lancar dan kondusif.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182283//polri-ZmfY_large.jpg
Pimpin Apel Ribuan Ojol Kamtibmas, Kapolri: Jaga Keamanan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3181944//ojol-weup_large.jpg
Aliansi Ojol Aksi Damai 711 Konvoi dari Lapangan Banteng Jakpus, Begini Tuntutannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180492//polri-cZ5J_large.jpg
Dampingi Kapolri Hadiri Apel Kamtibmas, Kakorlantas: Perkuat Sinergi Polri dan Komunitas Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180467//polri-89PH_large.jpg
Kapolri: Polisi Bersinergi dengan Ojol Jaga Kamtibmas Kondusif!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179074//ojol-uroE_large.jpg
Istana Godok Perpres Ojek Online, Atur Tarif hingga Kesejahteraan Driver Ojol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/338/3177905//kapolri-oJrH_large.jpg
Kapolri Ajak Komunitas Ojol Ciptakan Stabilitas Kamtibmas
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement