Berkat Aksi Kajol Ganjar, Komunitas Ojol Kemayoran Punya Basecamp

JAKARTA - Sukarelawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Kajol Indonesia melanjutkan aksi sosial kepada masyarakat. Teranyar, mereka mengadakan bedah basecamp bagi para driver ojek online (ojol), di di Jalan E-2 Raya, Kelurahan Harapan Mulia, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Para pendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu membedah basecamp ojol milik Komunitas Air Mancur. Risnandar selaku Juru Bicara Kajol Indonesia mengatakan, kehadiran mereka dapat sambutan positif dari rekan sesama ojol dan warga setempat.

"Berkat bedah basecamp ini, para rekan ojol punya tempat istirahat yang lebih layak ketika mencari nafkah," ujar Risnandar dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023).

Dia menyebut bedah basecamp bersamaan dengan pendirian posko pemenangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu berjalan lancar dan kondusif.