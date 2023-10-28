Advertisement
MEGAPOLITAN

Polisi di Tangerang Diserang saat Amankan Tawuran

Isty Maulidya , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |19:38 WIB
Polisi di Tangerang Diserang saat Amankan Tawuran
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
TANGERANG - Petugas Polsek Panongan, Polres Kota Tangerang diserang oleh sekelompok pemuda saat mengamankan aksi dugaan tawuran bersenjata di kawasan Citra Raya, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang. Pengamanan itu dilakukan karena polisi mencurigai adanya kerumunan pemuda di kawasan Citra Raya.

"Kita pantau di kamera pengawas atau CCTV, adanya sekelompok pemuda yang berkumpul di kawasan Panongan. Dari sana anggota langsung menuju ke lokasi," katanya, Sabtu, (28/0/2023).

Sesampainya di lokasi, rupanya benar ada sekelompok pemuda yang diduga hendak tawuran. Mereka pun langsung melarikan diri setelah melihat polisi datang.

Polisi lantas mengejar para pemuda tersebut dan berhasil mengamankan 2 orang pemuda. Namun, rupanya dua rekan mereka tiba-tiba menghampiri polisi, dengan maksud ingin menyerang.

"Saat petugas sedang mengamankan, ternyata mendapatkan penyerangan dengan senjata tajam untuk membantu temannya yang diamankan untuk kabur," ujarnya.

Alhasil, petugas langsung membuat tembakan ke udara sebanyak tiga kali, dan atas kejadian itu satu orang yang diamankan melarikan diri.

"Setelah itu, anggota langsung membawa satu orang pemuda lainnya, yang diamankan guna pengembangan dan membahas rencana tindak lanjut terhadap perkara ini," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
