Terekam CCTV, Kawanan Maling Curi Motor Trail Eks Jurnalis saat Dini Hari

BOGOR - Aksi pencurian motor terjadi di wilayah Perumahan Metro Parung Panjang, Desa Cibunar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Motor trail milik eks jurnalis raib digondol maling.

Menurut korban, Tri peristiwa itu bermula ketika dirinya pulang bermain voli sekira pukul 02.00 WIB dini hari tadi. Setelah itu, bersiap untuk beristirahat ke kamar.

"Saya pulang ke rumah usai bermain voli. Saya masuk ke rumah, pagar saya slot pakai kunci gembok. Lalu, saya bersih-bersih sekitar 20 menit, kemudian tidur," kata Tri kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).

Berdasarkan rekaman CCTV di teras rumahnya, dua pelaku pencurian datang berboncengan motor sekira pukul 04.20 WIB. Tampak keduanya sempat melintas sambil memperhatikan kondisi lingkungan.

"Sekitar 2 menit kemudian atau 04.22 WIB berhenti di depan rumah, celingak celinguk," tambahnya.