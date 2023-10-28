Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Terguling di Tol Jagorawi, Satu Orang Luka Berat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:21 WIB
Truk Terguling di Tol Jagorawi, Satu Orang Luka Berat
Kecelakaan di Tol Jagorawi. (Foto: Dok Ist)
BOGOR - Satu unit truk mengalami kecelakaan tunggal di Tol Jagorawi KM 46, Kota Bogor. Dua orang mengalami luka-luka dalam kejadian ini.

Kepala Induk PJR Tol Jagorawi AKP Budi Hernawan mengatakan kecelakaan itu terjadi sekira pukul 16.45 WIB. Awalnya, truk yang mengangkut steger sedang melaju dari arah Gadog menuju Jakarta.

BACA JUGA:

Kecelakaan Beruntun 7 Kendaraan di Tol Jagorawi: HRV, Innova hingga Xpander 

"Pengakuan pengemudi kempes ban belakang kiri," kata Budi dalam keterangannya, Sabtu (28/10/2023).

Alhasil, truk tersebut hilang kendali dan oleng ke kiri masuk ke dalam row tol. Posisi terakhir kendaraan terbalik miring dengan roda bagian kanan di atas.

