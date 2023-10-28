Kebakaran Rumah di Kemayoran, 120 Personel Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Sebuah bangunan rumah kebakaran di Jalan Casa, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 120 personel dengan 25 unit dikerahkan untuk memadamkan api.

Dikutip dari akun Instagram humasjakfire, telihat konbaran api melahap sebuah rumah. Peristiwa terjadi di belakang ruko padat di sekitar jalan Casa, Kemayoran Jakarta Pusat.

"Terjadi kebakaran pada bangunan rumah tinggal di Jalan Casa, 013/005, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat," tulis akun tersebut Sabtu (28/10/2023).

Pihak pemadam kebakaran sigap melakukan penanganan. Sebanyak 110 personel dikerahakan dalam pemadaman tersebut. Pengerahan saat ini sebanyak 22 unit dengan 20 unit dari Jakarta Pusat dan 2 unit dari Jakarta Utara.