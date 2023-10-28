Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rumah di Kemayoran, 120 Personel Damkar Dikerahkan

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 28 Oktober 2023 |21:30 WIB
Kebakaran Rumah di Kemayoran, 120 Personel Damkar Dikerahkan
Kebakaran rumah di Kemayoran. (Foto: IG Humasjakfire)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah bangunan rumah kebakaran di Jalan Casa, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Sebanyak 120 personel dengan 25 unit dikerahkan untuk memadamkan api. 

Dikutip dari akun Instagram humasjakfire, telihat konbaran api melahap sebuah rumah. Peristiwa terjadi di belakang ruko padat di sekitar jalan Casa, Kemayoran Jakarta Pusat. 

 BACA JUGA:

"Terjadi kebakaran pada bangunan rumah tinggal di Jalan Casa, 013/005, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat," tulis akun tersebut Sabtu (28/10/2023). 

 BACA JUGA:

Pihak pemadam kebakaran sigap melakukan penanganan. Sebanyak 110 personel dikerahakan dalam pemadaman tersebut. Pengerahan saat ini sebanyak 22 unit dengan 20 unit dari Jakarta Pusat dan 2 unit dari Jakarta Utara. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Damkar Rumah Terbakar Kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/338/3182000/kebakaran-EvGN_large.jpg
Permukiman Padat Grogol Utara Kebakaran, 6 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181918/kebakaran-oFSb_large.jpg
Rumah Hakim PN Medan Tangani Kasus Korupsi Proyek Jalan Kebakaran, DPR: Usut Dalangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/338/3181171/kebakaran-BRTe_large.jpg
Kebakaran Melahap 3 Rumah di Cakung Jaktim, Diduga Akibat Lupa Matikan Kompor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/340/3180802/kecelakaan-Bsbr_large.jpg
Truk BBM Terguling di Cianjur, Meledak hingga Membakar Ruko dan Pos Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/338/3180256/kebakaran-kCjb_large.jpg
Kebakaran Ruko di Sawah Besar Jakpus, Api Dijinakkan 12 Unit Damkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/338/3180117/kebakaran-txOl_large.jpg
Kebakaran Rumah 2 Lantai di Jati Padang Jaksel, 8 Unit Damkar Diterjunkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement