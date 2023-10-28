Relawan Ganjar Ajarkan Pemulasaraan Jenazah ke Warga Tangerang

TANGERANG- Relawan Calon Presiden Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Untuk Semua (GUS) menggelar pelatihan pemulasaraan jenazah untuk warga Kota Tangerang, Banten.

Pelatihan ini diikuti sejumlah peserta yang berasal dari unsur ibu-ibu anggota Majelis Taklim dan para bapak pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di wilayah Kecamatan Periuk Kota Tangerang, Banten.

Pemulasaraan jenazah atau mengurus pemakaman warga yang meninggal dunia menunjukkan seberapa besar jiwa sosial masyarakat di suatu lingkungan.

"Kami mendapatkan undangan dari masyarakat beserta pengurus DKM untuk (mengisi) pelatihan pemandian jenazah. Kami dari Ganjar Untuk Semua Kota Tangerang, sangat berterima kasih atas kesempatan, waktunya dan sambutannya," kata Koordinator GUS Kota Tangerang, Ahmad Hasani, Sabtu (28/10/2023).

Pemuka agama yang menjadi pengisi materi dalam pelatihan itu memfokuskan tentang tata cara memandikan jenazah sesuai aturan agama Islam yang sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

"Sekilas terkait masalah proses pemandian jenazah sebelum dimakamkan. Karena, ini perlu diedukasikan untuk masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dari kebutuhan masyarakat sendiri," ujar Ahmad.

Dikatakannya, perlakuan yang baik terhadap jenazah warga yang meninggal dunia itu sekaligus menunjukkan hubungan sosial yang erat antarwarga di lingkungan tersebut.

Sehingga, semakin banyak warga yang mengetahui tata cara pemulasaraan jenazah diharapkan semakin banyak yang bisa terlibat membantu keluarga dari warga yang meninggal dunia.

"Alhamdulillah tadi ada pelatihan pemulasaraan jenazah. Alhamdulillah kita semua bisa menerima materi dengan sangat baik dan bisa dipahami," ujar salah seorang peserta pelatihan, Widianti.

Warga juga mendapatkan peralatan pemulasaraan jenazah seperti keranda mayat, kain kafan dan sebagainya.

Bantuan dari para sukarelawan Ganjar Untuk Semua itu berhasil memotivasi warga untuk membantu sesama warga sehingga mereka pun mengapresiasi inisiatif para sukarelawan Ganjar Pranowo.