Jalin Silaturahmi Baik dengan Khofifah, Ganjar: Setiap ke Jatim Saya Komunikasi

SURABAYA - Bakal calon presiden (bacapres) 2024, Ganjar Pranowo menegaskan terus intens berkomunikasi dengan banyak tokoh politik di Indonesia. Termasuk di antaranya, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.

Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya awak media terkait dukungan putri kedua Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Pasca dukungan Yenny, masyarakat penasaran apakah Ganjar akan mengajak tokoh lain untuk menjadi bagian dari pemenangan Ganjar-Mahfud, salah satunya Khofifah.

"(Apakah mau mengajak Khofifah) iya sih. Komunikasi saya dengan mbak Khofifah terus menerus. Setiap saya ke Jatim, saya komunikasi. Mbak saya ke sini ya, beliau balas mudah-mudahan sukses. Saya dekat dengan mbak Khofifah dan berhubungan baik dengan beliau," ucap Ganjar Sabtu (28/10/2023).

Tak hanya Khofifah, Ganjar juga ingin mengajak mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Sebab hubungan antara ia dengan Emil sudah sangat baik.

"Kang Emil juga ingin kita tarik, tapi mengajak kawan-kawan seperti mereka ini kan butuh kelegaan hati, kesamaan batin agar kita bisa kompak. Ya meskipun saya haqqul yaqin, paling cocok dengan Ganjar Mahfud kawan-kawan ini," ujarnya.

Terkait dukungan dari Yenny Wahid, Ganjar menyampaikan terima kasih. Meskipun, ia mengaku sudah lama dekat dengan keluarga Gus Dur itu.

"Saya sudah komunikasi lama dengan Mbak Yenny, bahkan sebelum menyatakan diri bergabung secara resmi saya sudah komunikasi intens," jelasnya.

Ganjar mengatakan kerap bersilaturahmi dengan keluarga Gus Dur itu. Terakhir saat Ganjar sowan ke kediaman Gus Dur dan bertemu Sinta Nuriyah, Yenny Wahid dan keluarga besar lainnya beberapa bulan lalu.