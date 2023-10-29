Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jalin Silaturahmi Baik dengan Khofifah, Ganjar: Setiap ke Jatim Saya Komunikasi

Lukman Hakim , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |06:50 WIB
Jalin Silaturahmi Baik dengan Khofifah, Ganjar: Setiap ke Jatim Saya Komunikasi
Ganjar Pranowo. (Foto: Antara)
A
A
A

SURABAYA - Bakal calon presiden (bacapres) 2024, Ganjar Pranowo menegaskan terus intens berkomunikasi dengan banyak tokoh politik di Indonesia. Termasuk di antaranya, Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa.

Hal itu disampaikan Ganjar saat ditanya awak media terkait dukungan putri kedua Presiden Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid. Pasca dukungan Yenny, masyarakat penasaran apakah Ganjar akan mengajak tokoh lain untuk menjadi bagian dari pemenangan Ganjar-Mahfud, salah satunya Khofifah.

"(Apakah mau mengajak Khofifah) iya sih. Komunikasi saya dengan mbak Khofifah terus menerus. Setiap saya ke Jatim, saya komunikasi. Mbak saya ke sini ya, beliau balas mudah-mudahan sukses. Saya dekat dengan mbak Khofifah dan berhubungan baik dengan beliau," ucap Ganjar Sabtu (28/10/2023).

Tak hanya Khofifah, Ganjar juga ingin mengajak mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Sebab hubungan antara ia dengan Emil sudah sangat baik. 

"Kang Emil juga ingin kita tarik, tapi mengajak kawan-kawan seperti mereka ini kan butuh kelegaan hati, kesamaan batin agar kita bisa kompak. Ya meskipun saya haqqul yaqin, paling cocok dengan Ganjar Mahfud kawan-kawan ini," ujarnya.

Terkait dukungan dari Yenny Wahid, Ganjar menyampaikan terima kasih. Meskipun, ia mengaku sudah lama dekat dengan keluarga Gus Dur itu. 

"Saya sudah komunikasi lama dengan Mbak Yenny, bahkan sebelum menyatakan diri bergabung secara resmi saya sudah komunikasi intens," jelasnya.

Ganjar mengatakan kerap bersilaturahmi dengan keluarga Gus Dur itu. Terakhir saat Ganjar sowan ke kediaman Gus Dur dan bertemu Sinta Nuriyah, Yenny Wahid dan keluarga besar lainnya beberapa bulan lalu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement