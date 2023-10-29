Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sinergi TNI-Polri di Tahun Politik, Laksamana Yudo: Pemilu Damai Hasilkan Pemimpin Berkualitas

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |08:57 WIB
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono/Puspen TNI
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono/Puspen TNI
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, mengatakan, semua kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh angkatan 90, merupakan kegiatan yang sangat mulia yang nantinya akan disampaikan pada generasi penerus khususnya lulusan berikutnya.

Hal itu diutarakan Panglima TNI saat acara Bhakti Sosial Gelar 90 dengan tema “33 tahun mengabdi untuk Negeri” yang dilaksanakan di 17 Provinsi dari Sabang sampai Merauke baik, kegiatan tersebut dipusatkan dan dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta Kepala Staf di Parkir Tenggara Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

“Mudah-mudahan ini menjadi contoh dan teladan yang sangat bagus, dalam pelaksanaan reuni-reuni mereka semuanya bisa diisi dengan kegiatan yang langsung bersentuhan dan bisa membantu kesulitan masyarakat,” ujar Panglima TNI, Minggu (29/10/2023).

Panglima TNI melanjutkan, dalam acara tersebut juga dideklarasikan Pemilu damai oleh perwakilan masyarakat dan para tokoh-tokoh, tokoh agama, tokoh pemuda dan yang lainnya.

“Ini juga harapan kita semuanya di tahun pemilu 2024 nanti Pemilu dapat terlaksana dengan aman baik lancar dan juga sejuk sehingga masyarakat semua dapat terjamin keselamatannya Pemilu damai aman dan menghasilkan tentunya pemimpin-pemimpin yang berkualitas yang kita harapkan semuanya,” pungkasnya.

Sementara itu, dalam laporan Panitia Baksos Gelar 90, Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, mengatakan kegiatan ini merupakan cooling system, menjelang pesta demokrasi.

“Diharapkan dengan kegiatan baksos ini, menjadikan situasi menjelang Pemilu bisa tetap aman dan damai,"ucapnya.

Selain itu acara tersebut di buka dengan doa lintas Agama dibawakan oleh Perwakilan dari ke 6 (enam) tokoh agama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan konghucu.

