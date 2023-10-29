Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berita Duka, Anggota DPD RI dan Pendiri PKS Cholid Mahmud Meninggal Dunia

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |09:57 WIB
Berita Duka, Anggota DPD RI dan Pendiri PKS Cholid Mahmud Meninggal Dunia
Anggota DPD RI Cholil Mahfud Meninggal Dunia/ist
YOGYAKARTA - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) DIY, Cholid Mahmud meninggal dunia, Minggu (29/10/2023).

Salah satu pendiri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini tutup usia karena menderita penyakit gagal ginjal yang cukup lama dideritanya.

Anggota Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin mengatakan, Cholid Mahmud meninggal setelah dirawat di Rumah Sakit JIH.

Namun dia sendiri tidak mengetahui sudah berapa lama dirawat di JIH. Dari informasi yang dia dapat Cholid sudah dirawat dalam sepekan terakhir. "Tapi seminggu kemarin masuk RS,"ujar dia, Minggu (29/10/2023).

Amir mengatakan, Cholid Mahmud meninggal dunia dini hari tadi sekira pukul 03.30 WIB. Selama ini dia menjalani perawatan cuci darah sebanyak 2 kali dalam seminggu.

Politikus PKS ini mengaku tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Cholid Mahmud harus cuci darah. Namun dari yang bersangkutan pernah menjalani cangkok ginjal beberapa tahun yang lalu. "Kami merasa kehilangan beliau,"tambahnya.

Selama berinteraksi dengan almarhum, Amir mengaku belum pernah mendapati almarhum marah. Di samping itu, Cholid adalah seorang intelek dan ahli dalam membaca kitab kuning karena merupakan putra ulama besar dari Salatiga "Politikus ulung , beliau juga pendiri PK sekarang PKS,"tutupnya.

Wakil Ketua DPRD DIY dari PKS, Huda Tri Yudiana mengatakan, Ustadz Cholid Mahmud adalah seorang guru dan panutan bagi dirinya. Almarhum membimbing mereka semua sejak mahasiswa sehingga almarhum adalah sosok yang penuh keteladanan.

