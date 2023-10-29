Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Misteri Laskar Diponegoro Raden Mas Iman Soedjono yang Dimakamkan di Gunung Kawi, Keturunan Tionghoa Sakti

Avirista Midaada , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |11:10 WIB
Misteri Laskar Diponegoro Raden Mas Iman Soedjono yang Dimakamkan di Gunung Kawi, Keturunan Tionghoa Sakti
Pesarean Gunung Kawi/Foto: Okezone
A
A
A

MALANG- Pesarean Gunung Kawi merupakan tempat wisata religi yang berlokasi di Desa Wonosari, Malang, Jawa Timur.

Di wisata ini terdapat dua makam yang menjadi tujuan para wisatawan yakni makam Eyang Djoego atau bernama asli Kyai Zakaria II dan muridnya Raden Mas Iman Soedjono.

Sosok Eyang Djoego merupakan tokoh agama di masanya. Ia konon merupakan keturunan dari Raden Pakubuwana I yang memerintah di Keraton Mataram dari tahun 1705 sampai tahun 1719.

Lantas siapa sosok Raden Mas Iman Soedjono yang juga dimakamkan di area pesarean Gunung Kawi?

Alie Zainal Abidin selaku Juru bicara Yayasan Ngesti Gondo menjelaskan, bila Raden Mas Iman Soedjono merupakan pengawal atau orang kepercayaan dari Kyai Zakaria II. Keduanya juga disebut merupakan anggota laskar Pangeran Diponegoro saat Perang Jawa.

"Mereka berdua memang lari dan menyamarkan diri setelah kalah perang dengan Belanda. Tadinya mereka lari ke Blitar," kata Alie Zainal Abidin, dikonfirmasi pada Minggu (29/10/2023).

Di Blitar inilah akhirnya Kyai Zakaria II menyebarkan agama Islam dibantu oleh Raden Mas Iman Soedjono sang pengawal sekaligus bisa dikatakan murid kesayangannya. Raden Mas Iman Soedjono pun mendedikasikan dirinya untuk mengabdi dan menjaga sang tokoh agama itu.

"Raden Mas Iman Soedjono yang sejak awal masa pelarian dari Jawa Tengah itu mendedikasikan hidup beliau untuk takdzim kepada Eyang Djoego," ucapnya.

Konon kata Alie, Eyang Djoego yang merupakan keturunan ningrat juga rela menyebarkan agama Islam berganti nama dengan Eyang Djoego. Hal ini untuk menghindari kejaran dari pasukan Belanda, di masa peperangan. Apalagi Eyang Djoego juga merupakan putra seorang ulama bernama Kyai Zakaria, yang juga turut melakukan perang terhadap Belanda.

"Eyang Djoego adalah putra seorang ulama yang akhirnya juga memilih jalan menjadi seorang pendakwah yang banyak membantu orang yang membutuhkan. Darimana saja bisa datang meminta bantuan beliau," tuturnya.

Dari karomah beliau itulah akhirnya konon banyak masyarakat saat itu hadir dan memeluk agama Islam. Apalagi beberapa masyarakat merasa sang ulama ini memiliki kelebihan dalam hal karomah, karena kedekatannya dengan Allah Ta’ala.

"Dan subhanallah ternyata banyak yang masalahnya bisa beres setelah bertemu dengan Eyang Djoego. Yang sakit sembuh,yang fakir mendapat rejeki, yang sedih jadi bahagia," bebernya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168518/viral-Urne_large.jpg
Kisah Tragis Cinta Hayam Wuruk dan Dyah Pitaloka, Hingga Mitos Larangan Pernikahan Jawa dan Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/337/3156805/sejarah-b1PF_large.jpg
Siasat Licik Belanda Merebut Kembali Kedaulatan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/337/3107685/viral-wuRM_large.jpg
Kisah Sultan Agung Tunjuk Panglima Perang Pemilik Kekuatan Mistis dan Bisa Terbang Lawan Belanda 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083651/viral-Zt4N_large.jpg
Siapakah Negara Pertama yang Menjajah Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/337/3083645/jakarta-9RIj_large.jpg
Sejarah dan Asal Usul Daerah Petojo, Dulunya Pabrik Es di Zaman Kolonial Belanda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080675/viral-NEmP_large.jpg
Kenapa Gayatri Rajapatni Disebut Bidadari Cantik dan Ibu dari Raja Kerajaan Majapahit?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement