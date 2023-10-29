Peringati Sumpah Pemuda, DPR Ajak Pemilih Muda Berpartisipasi di Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam gelaran Pemilu 2024. Ajakan itu, dilayangkan sekaligis memperingati hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap 28 Oktober.

"Menyambut tahun politik ini, generasi muda harus bisa ikut berperan akif dalam terciptanya sistem demokrasi di Indonesia. Dengan memberikan hak suaranya, anak muda ikut berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara,” terang Puan dalam keterangannya, Sabtu (28/10/2023).

Merujuk data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, terdapat 204.807.222 warga negara sebagai pemilih atau masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu 2024. Separuh lebih dari jumlah tersebut masuk dalam kategori anak muda, yakni generasi Z dan milenial.

Jumlah pemilih dari generasi Z dan milenial untuk Pemilu 2024 sebanyak 113.622.550 orang. Dengan kata lain, jumlah pemilih muda mendominasi pada Pemilu 2024 karena mencapai 56,45 persen dari total pemilih.

BACA JUGA: Setidaknya 32 Orang Tewas dalam Tabrakan Beruntun Libatkan Bus dan Truk

Selain itu, ia mengajak seluruh pemuda-pemudi Indonesia untuk terus bergerak memajukan Indonesia. Ia juga menyerukan kepada seluruh pemuda agar menjadi pelopor persatuan dan kesatuan bangsa.

"Dengan mengesampingkan berbagai perbedaan, darah pemuda adalah darah yang sama yaitu darah Indonesia. Dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, pemuda/pemudi Indonesia akan membuat Indonesia lebih kokoh, kuat dan melangkah maju," ucapnya.

Ia pun kembali mengingatkan agar generasi muda terus mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, anak muda seringkali membawa ide-ide segar dan pandangan baru dalam pengaktualisasikan Pancasila sesuai dengan tantangan zaman.

"Generasi muda sekarang memiliki tantangan untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan inovatif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di era perkembangan zaman seperti saat ini," tuturnya.

Puan menjelaskan, gotong royong merupakan intisari Pancasila dengan konsep dari semua untuk semua. Untuk itu, generasi muda sebaiknya ingat bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki peran dan kontribusi masing-masing.