HOME NEWS NASIONAL

Doyan Belajar Jadi Juara Olimpiade Sains, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |14:28 WIB
Doyan Belajar Jadi Juara Olimpiade Sains, Informasi Selengkapnya di Okezone Updates Hari Ini!
Doyan Belajar Jadi Juara Olimpiade Sains/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Menjadi juara kelas mungkin hal biasa bagi sebagian orang, tapi menjadi juara olimpiade sains tentunya memiliki kebanggan tersendiri. Prestasi cemerlang seperti itu tidak bisa didapatkam dalam sekejap, perlu usaha dan kegigihan dalam belajar untuk bisa meraihnya.

Nah, dua siswa SMPK 6 Penabur, Jakarta Utara berhasil meraih juara di Olimpiade Sains Nasional (OSN). Mereka adalah Matthew Tjandra kelas 9, peraih medali emas osn bidang IPA dan Joshua Edrick, peraih medali perunggu.

Ketertarikan mereka dengan pelajaran IPA sudah ada sejak kecil. Hal ini dipengaruhi rasa ingin tahu yang tinggi terhadap persoalan terkait ilmu alam. Mereka mempelajari sendiri jika ada soal-soal yang mereka tak mengerti tanpa mengikuti kursus.

Kegigihan Mattew maupun Joshua untuk menekuni bidang IPA semakin berjalan lancar dengan dukungan pihak sekolah. Pihak sekolah dari awal sudah memantau potensi yang ada di diri anak-anak didiknya, hingga memfasilitasi untuk dapat mengikuti OSN. Berbagai pelatihan juga disediakan agar anak -anak yang mengikuti OSN bisa mengasah kemampuan dengan maksimal.

 BACA JUGA:

Tidak hanya Mattew dan Joshua, dua siswa SMAK 6 Penabur juga ikut mengharumkan nama sekolah dengan menjadi juara OSN di bidang ekonomi. Mereka adalah Andrew Pratama Kho, peraih medali emas OSN bidang ekonomi dan Vincent Marcellino Pratama, peraih medali perak.

Baik Andrew dan Vincent mengaku tertarik terhadap ekonomi karena merupakan ilmu yang diterapkan di setiap aspek kehidupan sehari-hari.

Andrew dan Vincent mengaku sangat senang saat mengikuti OSN karena bertemu teman- teman baru dan mendapat pengalaman baru. Keduanya mengaku sudah melakukan persiapan dengan matang sebelum perlombaan dimulai.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
