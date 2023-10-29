Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wamenag: Pemuda Buddhis Miliki Peran Strategis Songsong Indonesia Emas

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:05 WIB
Wamenag: Pemuda Buddhis Miliki Peran Strategis Songsong Indonesia Emas
Wamenag Saiful Rahmat Dasuki (Foto: Kemenag)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Saiful Rahmat Dasuki menilai bahwa peran pemuda Buddhis sangat besar dalam mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 mendatang.

Prinsip-prinsip kuat dan positif yang dianut umat Buddha seperti kegigihan, kejujuran serta tak mudah menyerah menjadi modal besar bangsa ini dalam membangun peradaban yang lebih maju.

"Apa yang dilakukan Sang Buddha memotivasi kita untuk meneladani kegigihan Beliau dalam menggapai tujuan. Seorang pemuda, tidak boleh pesimistis dan mudah putus asa dalam meraih impian dan cita-cita," ujar Wamenag saat membuka FGD Moderasi Beragama 'Muda Berkarya Pemuda Buddhis Indonesia' yang digelar Ditjen Bimas Buddha dilansir laman resmi Kemenag, Minggu (29/10/2023).

"Pemuda harus senantiasa dinamis, enerjik, berpikir positif, gigih, berintegritas, dan termotivasi untuk senantiasa belajar dan mengembangkan diri. Apalagi sebentar lagi kita akan menyongsong Indonesia Emas 2045," imbuhnya.

Melalui semangat peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Wamenag mendorong para pemuda untuk menyiapkan dengan matang peluang besar di Indonesia Emas tersebut. Sebab waktu yang tersisa sekitar dua dasawarsa bukanlah masa yang panjang.

Di sisi lain, bangsa ini juga memiliki potensi bonus demografi yang juga perlu dikelola dengan baik. Di sinilah, menurutnya, peran pemuda sangatlah strategis untuk memahami akan potensi sekaligus saling bersinergi.

"Bonus demografi yang menjadi modal utama Indonesia Emas tidak boleh disia-siakan dan berlalu begitu saja. Indonesia harus mempersiapkan semua itu dengan sebaik-baiknya dari sekarang, terutama mempersiapkan SDM generasi muda. Karena itu peran pemuda Buddhis sangat berarti dalam menyongsong Indonesia Emas," tandasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/21/339/1042298/5Mv14DwYZp.jpg
Lukman Hakim Tak Terima Kemenag Hanya Mengurusi Haji & Wakaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/18/339/1040749/h8JAoBUfvW.jpg
Jokowi Harus Tahu Umat Islam Tolak Penghapusan Kemenag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/17/339/1040378/QuL3IAhsJI.jpg
Nama Kemenag Diganti, Jokowi: Siapa yang Bilang?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/17/339/1040365/MsFB8qN9GD.jpg
Tim Transisi: Kementerian Agama Tidak Akan Diubah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/17/339/1040363/Wv81l4IeU8.jpg
Nama Kemenag Diubah Berpotensi Diskriminatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/09/17/339/1040354/bmV1QZChDA.jpg
Nama Kemenag Diubah, Muhammadiyah Keberatan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement