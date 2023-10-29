Masyarakat Maluku Padati Basket Hall Senayan, Pakai Baju Garis-Garis Gambar Ganjar

JAKARTA - Masyarakat Maluku siang ini dijadwalkan mendeklarasikan diri untuk mendeklarasikan dukungannya terhadap Bacapres-bacawapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Minggu (29/10/2023). Lokasi yang dipilih menjadi venue deklarasi di Basket Hall Senayan, Jakarta Pusat.

Pantauan di lokasi pada pukul 14.01 WIB, massa yang ikut serta mendeklarasikan dukungannya terhadap Ganjar-Mahfud sudah memenuhi lokasi. Mereka mengenakan baju garis-garis hitam putih bergambar Ganjar Pranowo.

Bahkan, beberapa peserta rela berdiri di sekitar pintu masuk yang akan dilewati Ganjar dalam menghadiri deklarasi tersebut.

Sebanyak 2.496 kursi yang tersedia di Basket Hall Senayan, nampak penuh diisi hadirin yang kompak mengenakan baju garis hitam putih vertikal dengan logo di dada bagian kiri terlihat wajah Ganjar yang berwana hitam putih.

Bukan hanya itu, di bagian punggung mereka juga nampak jelas terlihat tulisan Maluku Voor Ganjar Pranowo. Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia, tulisan tersebut mempunyai arti Maluku untuk Ganjar.

(Angkasa Yudhistira)