Teriakan Pendukung di Basket Hall Senayan: Maluku Voor Ganjar!

JAKARTA - Bacapres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo tiba di Basket Hall Senayan, Minggu (29/10/2023) sore. Kedatangannya untuk menghadiri deklarasi dukungan dari masyarakat Maluku yang tergabung dalam 'Maluku Voor Ganjar' yang artinya Maluku untuk Ganjar.

Pantauan di lokasi, Ganjar memasuki Basket Hall Senayan sekira pukul 14.16 WIB. Peserta yang sudah menunggu kedatangannya, menyambut dengan teriakan Maluku Voor Ganjar.

Ketika memasuki ruangan, Ganjar dengan penuh senyum memenuhi permintaan foto dan jabat tangan dari hadirin. Tidak lupa, Ganjar juga melambaikan tangan kepada seluruh peserta yang tetap duduk di tribun Basket Hall Senayan.

Sekadar informasi, peserta yang hadir di acara deklarasi untuk Ganjar-Mahfud sudah memenuhi lokasi beberapa jam sebelum kedatangan mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut.

Sebanyak 2.496 kursi yang tersedia di Basket Hall Senayan, nampak penuh diisi hadirin yang kompak mengenakan baju garis hitam putih vertikal dengan logo di dada bagian kiri terdapat gambar wajah Ganjar yang berwana hitam putih.

Selain itu, di bagian punggung mereka juga nampak jelas terlihat tulisan Maluku Voor Ganjar Pranowo. Jika diartikan dalam Bahasa Indonesia, tulisan tersebut mempunyai arti Maluku untuk Ganjar.

