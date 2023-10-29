Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pendekatan Ganjar Pranowo ke Milenial dan Gen Z Lewat Turnamen E-Sport

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:03 WIB
Pendekatan Ganjar Pranowo ke Milenial dan Gen Z Lewat Turnamen E-Sport
Ganjar Pranowo (Foto: dok istimewa/Okezone)
JAKARTA - Ganjar Pranowo yang merupakan kader dari partai demokrasi indonesia perjuangan (PDIP) telah resmi diusung sebagai calon presiden yang akan ditemani oleh Mahfud MD sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024 nanti.

Sebagai seseorang yang akan menjadi pemimpin negara, sosok Ganjar Pranowo harus memahami dan mempunyai kedekatannya terhadap Masyarakat yang akan ia pimpin tanpa ada terkecuali tua dan mudanya. Ganjar Pranowo pun menyadari hal ini dan mengungkapkan akan strategi kampanye bersama para relawannya yang akan melakukan pendekatannya terhadap kaum milenial dan kaum Gen Z.

Ganjar Pranowo mengungkapkan akan pentingnya mendapat dukungan suara dari generasi milenial dan Gen Z dalam upaya memenangkan Pilpres 2024 nanti kepada para pendukungnya. Ganjar Pranowo menyadari akan potensi kekuatan kaum milenial dan kaum Gen Z sehingga bisa menjadi suara potensial dalam pilpres 2024.

"Apa yang paling besar kekuatan potensial sebagai potential voter yang ada di sana? Yang pertama adalah generasi Z, dan kedua ada juga generasi milenial, dua kekuatan ini ternyata persentasenya 50 persen lebih," ucap Ganjar dalam sambutan virtualnya di acara penyerahan surat tugas kepada calon anggota legislatif PPP yang diselenggarakan di Kantor DPP PPP, Rabu (7/6/2023).

Menurut Ganjar Pranowo dengan melakukan pendekatan isu yang berhubungan erat dengan masing-masing generasi, maka akan dapat memahami kemauan dari para generasi tersebut. Ia pun mencontohkan gen Z yang saat ini tidak ingin komunitas yang berbicara selalu mengenai politik, melainkan komunitas untuk bisa berekspresi seperti ruang membaca, komunitas gaming hingga tari.

