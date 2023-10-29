Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penerbangan Perdana, Alat Navigasi Bandara Kertajati Mirip dengan Soetta

Isty Maulidya , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |17:26 WIB
Alat Navigasi Bandara Kertajati (Foto: istimewa/Okezone)
Alat Navigasi Bandara Kertajati (Foto: istimewa/Okezone)
TANGERANG - Perum LPPNPI atau AirNav Indonesia ikut menyiapkan sejumlah fasilitas terkait peralihan pelayanan navigasi Pesawat Jet dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati pada Minggu (28/10/2023).

Salah satunya dengan menyiapkan fasilitas navigasi, telekomunikasi dan prosedur penerbangan hingga menyiapkan SDM kualitas unggul untuk dapat memberikan pelayanan prima dari dan ke Bandara Kertajati.

“Sebelum adanya peralihan pesawat Jet dari Bandara Husein Sastranegara, AirNav Indonesia telah memberikan pelayanan navigasi untuk penerbangan berjadwal internasional yaitu Kertajati-Kuala lumpur setiap 2 kali per minggu , pelayanan navigasi Penerbangan Haji Umroh 2 kali per minggu dan penerbangan cargo” ujar Direktur Keselamatan, Keamanan dan Standardisasi AirNav Indonesia, Riza Fahmi.

Fahmi melanjutkan bahwa alat navigasi yang digunakan di Bandara Internasional Jawa Barat ini mirip dengan alat navigasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Diantaranya adalah Instrument Landing System (ILS) dan DVOR-DME. Alat tersebut berfungsi untuk memberikan informasi arah kepada pesawat udara terhadap suatu bandara dalam bentuk display visual.

“Dengan prosedur penerbangan yang telah disiapkan, kesiapan fasilitas peralatan telekomunikasi dan navigasi yang optimal, serta SDM yang siap diandalkan, insya allah AirNav Indonesia siap memberikan pelayanan prima serta meningkatkan keselamatan, kelancaran, dan efisiensi penerbangan di bandara BIJB, Kertajati," jelas Fahmi.

