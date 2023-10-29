HUT ke-88 NWDI, Menag: Teruslah Jadi Inspirasi bagi Generasi Muda Indonesia

LOMBOK TIMUR - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mewakili Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-88 Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), Minggu (29/10/2023).

HUT ke-88 NWDI ini dihadiri ratusan ribu jemaah dan dipusatkan di Lapangan Ummuna Hj Siti Raihanun ZAM Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari Kota Mataram.

Menag Yaqut mengatakan bahwa peringatan HUT ke-88 Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah adalah momentum yang penting untuk merenungkan pencapaian selama ini dan menatap masa depan yang lebih cerah.

"Kami mengajak seluruh pemangku Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, memelihara semangat kebersamaan, dan terus memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat dan bangsa," kata Menag.

"Teruslah bekerja keras demi masa depan pendidikan Islam yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan doa yang tulus, semoga Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah dan NW terus berkembang dan menjadi tempat yang penuh inspirasi bagi generasi muda Indonesia," sambung Gus Men panggilan akrabnya.

Tampak mendampingi Menag, Ketua Umum Pengurus Besar NW, Maulana Syaikh TGH. Lalu Zainuddin Atsani, Rektor UIN Mataram Masnun Tahir, Kapolda NTB Irjen Pol Umar Faroq, Kakanwil Kemenag NTB Zamroni Aziz dan Plt Direktur KSKK Ditjen Pendidikan Islam Sidik Sisdiyanto.

Dikatakan Gus Men, Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, sejak didirikan hingga kini, telah menjadi wadah pembentukan karakter, iman, dan ilmu bagi ribuan siswa.