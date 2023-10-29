Bahas Laut China Selatan, Bakamla Hadiri 15th International Conference on the South China Sea

JAKARTA - Bakamla menghadiri pertemuan 15th International Conference on the South China Sea dengan tema “Luminate The Grey, Light Up The Green”, yang diselenggarakan oleh Diplomatic Academy of Vietnam (DAV), di Ho Chi Minh City, Vietnam, Jumat 27 Oktober 2023.

Pertemuan ini bertujuan mendiskusikan strategi terbaik untuk menyelesaikan konflik Laut China Selatan dari berbagai aspek yang dihadiri oleh para diplomat, akademisi, dan praktisi yang memiliki keterkaitan dengan Laut China Selatan, baik yang berasal dari negara-negara kawasan maupun luar kawasan.

Bakamla RI memberikan paparan mengenai “Coast Guard Roles Diplomacy in South East Asia” yang disampaikan oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Bakamla RI Kolonel Bakamla Hudiansyah Is Nursal.

Dalam paparannya, Hudiansyah menyampaikan bahwa Coast Guard di Asia Tenggara memiliki kerja sama yang kuat secara bilateral maupun multilateral.

Selain itu, Hudiansyah menyampaikan bahwa ASEAN memiliki forum diskusi mengenai keamanan di wilayah perairan kawasan yang telah berjalan selama 2 tahun, bernama ASEAN Coast Guard Forum.

"Forum tersebut dapat dijadikan media kerja sama untuk menjadikan keamanan laut yang kokoh antar penegak hukum di laut Asia Tenggara," ujarnya.