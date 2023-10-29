Dukung Ganjar Pranowo, Ratusan Pengusaha Muda Minta Berantas Mafia Perizinan

JAKARTA - Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo menghadiri acara Future Heroes di Balai Sarbini Jakarta, Sabtu (28/10/2023). Ia diundang sebagai pematiri untuk menyampaikan ide, pemikiran dan konsepnya tentang Indonesia.

Ratusan pengusaha muda yang tergabung dalam organisasi Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) menitipkan harapan kepada mantan gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut unutk memberantas mafia perizinan.

"Pak Ganjar pemimpin yang merakyat, berdedikasi, brilian, kreatif, aktif dan atentif. Dan yang paling penting, beliau mengerti aspirasi rakyat," ucap National President FGBMFI Dalie Sutanto.

Dalie merasa bahwa komitmen yang dinyatakan oleh Ganjar sesuai dengan harapan mereka, dan mereka berharap agar Ganjar dapat benar-benar mewujudkan visi yang diinginkan. Ia menyatakan jika para pengusaha muda sangat senang dan berharap agar visi yang diungkapkan oleh Pak Ganjar dapat menjadi kenyataan demi kemajuan negara.

Pada kesempatan tersebut, Ganjar mengungkapkan beberapa visi-misinya untuk Indonesia, yang meliputi peningkatan alokasi anggaran negara, upaya pemberantasan korupsi, serta modernisasi administrasi pemerintahan. Ia mengungkapkan kegelisahannya jika sulit negara menjadi maju jika banyak aspek yang didalam pemerintahannya tak sesuai.

"Saya dan Pak Mahfud itu punya kegelisahan yang sama. Kenapa, ya, republik ini tidak berintegritas. Korupsi di mana-mana, pengusaha sudah bayar pajak tetapi terus dikejar-kejar, perizinan sulit dan lainnya. Bagaimana kita bisa maju kalau masih seperti ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Ganjar berkomitmen untuk fokus mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut ketika diberikan kepercayaan oleh masyarakat Indonesia jika menjadi presiden terpilih. Langkah utama yang akan diambil adalah memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.