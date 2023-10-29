Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Ganjar Pranowo, Ratusan Pengusaha Muda Minta Berantas Mafia Perizinan

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |18:09 WIB
Dukung Ganjar Pranowo, Ratusan Pengusaha Muda Minta Berantas Mafia Perizinan
Ganjar Pranowo (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (capres) Ganjar Pranowo menghadiri acara Future Heroes di Balai Sarbini Jakarta, Sabtu (28/10/2023). Ia diundang sebagai pematiri untuk menyampaikan ide, pemikiran dan konsepnya tentang Indonesia.

Ratusan pengusaha muda yang tergabung dalam organisasi Full Gospel Business Men's Fellowship International (FGBMFI) menitipkan harapan kepada mantan gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut unutk memberantas mafia perizinan.

"Pak Ganjar pemimpin yang merakyat, berdedikasi, brilian, kreatif, aktif dan atentif. Dan yang paling penting, beliau mengerti aspirasi rakyat," ucap National President FGBMFI Dalie Sutanto.

Dalie merasa bahwa komitmen yang dinyatakan oleh Ganjar sesuai dengan harapan mereka, dan mereka berharap agar Ganjar dapat benar-benar mewujudkan visi yang diinginkan. Ia menyatakan jika para pengusaha muda sangat senang dan berharap agar visi yang diungkapkan oleh Pak Ganjar dapat menjadi kenyataan demi kemajuan negara.

Pada kesempatan tersebut, Ganjar mengungkapkan beberapa visi-misinya untuk Indonesia, yang meliputi peningkatan alokasi anggaran negara, upaya pemberantasan korupsi, serta modernisasi administrasi pemerintahan. Ia mengungkapkan kegelisahannya jika sulit negara menjadi maju jika banyak aspek yang didalam pemerintahannya tak sesuai.

"Saya dan Pak Mahfud itu punya kegelisahan yang sama. Kenapa, ya, republik ini tidak berintegritas. Korupsi di mana-mana, pengusaha sudah bayar pajak tetapi terus dikejar-kejar, perizinan sulit dan lainnya. Bagaimana kita bisa maju kalau masih seperti ini," jelasnya.

Oleh karena itu, Ganjar berkomitmen untuk fokus mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut ketika diberikan kepercayaan oleh masyarakat Indonesia jika menjadi presiden terpilih. Langkah utama yang akan diambil adalah memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement