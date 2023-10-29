Mahfud MD Hadiri Konsolidasi Relawan Yogya: Mari Selamatkan NKRI dari Pembusukan

YORYAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) yang didukung Partai Perindo Mahfud MD mengatakan, masyarakat harus cerdas dalam memilih pemimpin untuk melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia ke depan. Pesan itu dia sampaikan saat menghadiri acara konsolidasi relawan pemenangan Capres dan Cawapres Ganjar-Mahfud MD di Rumah Pemenangan Ganjar-Mahfud di Jalan Ringroad Selatan, Wojo, Yogyakarta, Minggu (29/10/2023).

Di hadapan ribuan relawan yang hadir, Mahfud MD berpesan agar mereka memilih pemimpin yang berorientasi pada persatuan dan kesatuan bangsa, membangun kesejahteraan dan bersikap tegas terhadap praktik-praktik korupsi.

"Kita semua cinta Jogja dan akan melanjutkan perjuangan dari Jogja untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan salah satu cara yang paling dekat untuk saat ini, adalah saudara memilih pemimpin-pemimpin yang tepat, untuk Indonesia masa depan, yaitu pemimpin yang selalu berorientasi menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia," katanya, Minggu (29/10/2023).

Menurutnya, persoalan korupsi hingga penegakan hukum masih menjadi penyakit yang membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia tak terwujud secara merata. Oleh karenanya, dia mengajak para relawan turut berperan dalam menyelamatkan negara Indonesia dari penyakit korupsi.

"Mari kita selamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dari ancaman-ancaman pembusukan yang sudah mulai menggerogoti. Penyakit itu akan kita hadapi dan akan kita bersihkan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti," ujar Mahfud yang langsung disambut tepuk tangan para relawan.

Mahfud meminta kepada para relawan untuk bergerak efektif demi memenangkan Pilpres yang akan digelar 14 Februari 2024 mendatang. Salah satunya dengan intensif turun ke masyarakat dan mensosialisasikan program kerja terkait pemberantasan korupsi yang menjadi agenda utama yang dirancang pasangan Ganjar-Mahfud.

Dengan tegas, ia menyatakan bahwa koalisi pengusung Ganjar-Mahfud adalah koalisi kebenaran. Menurutnya, pencalonan ini bukan untuk kepentingan dirinya ataupun Ganjar Pranowo, melainkan demi kepentingan bangsa dan negara.

"Pertemuan hari ini adalah koalisi kebenaran, bukan soal Ganjar, bukan soal Mahfud, yang penting adalah kebenaran untuk membangun masa depan Indonesia," kata dia.