Pandangan Cawapres Mahfud MD soal Politik dan Demokrasi: Bangun Ketahanan Nasional

JAKARTA - Mahfud MD, calon Wakil Presiden 2024 dari Ganjar Pranowo, merupakan sosok ahli hukum yang mengerti tentang demokrasi dan politik. Pengalamannya dalam bidang hukum dan kementerian membekalinya dengan wawasan terhadap dinamika politik Indonesia, di mana masyarakatnya terdiri atas latar belakang dan juga kepercayaan yang beragam.

Pandangannya mengenai demokrasi bisa dilihat kembali saat Menteri Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan (Menko Polhukam) memberi ceramah di Lemhannas RI pada tanggal 24 Mei 2018.

Prof. Dr. Moh. Mahfud MD, yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2008-2013, memberikan ceramah yang memikat di hadapan para peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan 57 (PPRA LVII) di Ruang NKRI, Gedung Pancagatra, Lemhannas RI. Dalam ceramahnya yang berjudul "Peran Sistem Politik dan Demokrasi guna mewujudkan Sistem Ketahanan Nasional," Mahfud MD membahas peran krusial sistem politik, demokrasi, dan ideologi dalam upaya membangun ketahanan nasional yang kuat.

Dalam paparannya, Mahfud MD memulai dengan menggambarkan bahwa politik adalah cara untuk mencapai tujuan tertentu dan selalu berkaitan dengan organisasi negara, yang merupakan bagian terpenting dalam masyarakat dan bangsa. Karena itu, setiap orang, dalam hal apapun, selalu terlibat dalam politik.

Dengan tegas, Mahfud MD menyatakan bahwa tidak ada individu yang bisa hidup tanpa kewarganegaraan, sehingga semua orang memiliki keterlibatan dalam politik.

Mahfud MD menguraikan tiga cara berpolitik, yaitu mendukung, melawan, atau bersikap netral terhadap penguasa politik. Namun, ketiga pendekatan ini harus selalu tunduk pada otoritas yang sah.