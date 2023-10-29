Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri KSAD Cup Badminton, Panglima TNI: Pancing Munculnya Bibit Baru di Tanah Air

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |19:39 WIB
Hadiri KSAD Cup Badminton, Panglima TNI: Pancing Munculnya Bibit Baru di Tanah Air
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono (Foto: Puspen TNI)
A
A
A

JAKARTA - Kehadiran Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dan Ketua umum Dharma PertiwiVero Yudo Margono semakin memeriahkan atmosfer "KSAD Cup Badminton Exhibition Match 2023" yang di selenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK) Arena, Lantai V Jakarta Pusat Minggu (29/10/2023).

Adapun sistem pertandingan ekshibisi ini dibagi ke dalam dua group, yaitu Group Rajawali dan Group Garuda, masing-masing terdiri dari lima pasangan (ganda) dengan komposisi mantan atlet bulu tangkis nasional, pejabat TNI AD/Polri, Kementerian, serta perwakilan dari empat Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI.

Arena menjadi ramai ketika Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono ikut turun berpasangan dengan mantan atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia yang juga mantan juara dunia yaitu Joko Suprianto mewakili tim Garuda berhadapan dengan Letjen TNI Arief Rachman yang berpasangan dengan Hastomo Arbi, yang juga mantan atlet nasional mewakili tim Rajawali.

Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari, beberapa kali terlihat pukulan-pukulan tajam serta drop shot yang ditunjukan oleh kedua pasangan sehingga kejar mengejar skor tak dapat dihindari. Dengan permainan yang apik, Laksamana Yodo dan Joko Suprianto dapat mengakhiri set pertama dengan skor 21-18.

Memasuki set kedua, keadaan tak berubah kejar mengejar angka terus terjadi dan saling jual beli serangan. Dengan ketenangannya, kembali tim garuda dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik, sehingga menutup set kedua dengan Kemenangan tim Garuda 21-16.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171362/panglima_tni-1b7q_large.jpg
Panglima TNI Beri Semangat Korps Kadet RI: Jangan Pandang Status, Masa Depan Ada di Tanganmu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3166828/istigisah-A8BN_large.jpg
Istighosah Ribuan TNI & Ustaz Adi Hidayat, Doa dan Iman Perkuat Persatuan Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/512/3137718/panglima_tni_melakukan_peninjauan-4gU5_large.jpg
Transformasi Prajurit TNI: Mahir Bahasa Asing, Andal Kuasai Alutsista
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/337/3134827/panglima_tni_jenderal_agus_subiyanto-qcrX_large.jpg
Panglima TNI Tanamkan Nilai Kepemimpinan dan Nasionalisme ke Siswa SMA Taruna Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/02/337/3118570/masjid-HaVm_large.jpg
Panglima TNI Resmikan Masjid Jami Ar-Rohman, Ini Filosofi Kubah Baret Bintang 4 dan Menara Tongkat Komando
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/337/3111730/prabowo_pimpin_sidang_perdana_dewan_pertahanan_nasional-Bv0Z_large.jpg
Panglima TNI Hadiri Sidang Perdana Dewan Pertahanan Nasional
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement