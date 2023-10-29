Hadiri KSAD Cup Badminton, Panglima TNI: Pancing Munculnya Bibit Baru di Tanah Air

JAKARTA - Kehadiran Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, dan Ketua umum Dharma PertiwiVero Yudo Margono semakin memeriahkan atmosfer "KSAD Cup Badminton Exhibition Match 2023" yang di selenggarakan di Gelora Bung Karno (GBK) Arena, Lantai V Jakarta Pusat Minggu (29/10/2023).

Adapun sistem pertandingan ekshibisi ini dibagi ke dalam dua group, yaitu Group Rajawali dan Group Garuda, masing-masing terdiri dari lima pasangan (ganda) dengan komposisi mantan atlet bulu tangkis nasional, pejabat TNI AD/Polri, Kementerian, serta perwakilan dari empat Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI.

Arena menjadi ramai ketika Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono ikut turun berpasangan dengan mantan atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia yang juga mantan juara dunia yaitu Joko Suprianto mewakili tim Garuda berhadapan dengan Letjen TNI Arief Rachman yang berpasangan dengan Hastomo Arbi, yang juga mantan atlet nasional mewakili tim Rajawali.

Pertarungan sengit pun tak dapat dihindari, beberapa kali terlihat pukulan-pukulan tajam serta drop shot yang ditunjukan oleh kedua pasangan sehingga kejar mengejar skor tak dapat dihindari. Dengan permainan yang apik, Laksamana Yodo dan Joko Suprianto dapat mengakhiri set pertama dengan skor 21-18.

Memasuki set kedua, keadaan tak berubah kejar mengejar angka terus terjadi dan saling jual beli serangan. Dengan ketenangannya, kembali tim garuda dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik, sehingga menutup set kedua dengan Kemenangan tim Garuda 21-16.