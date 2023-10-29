Gagasan Pemuda, Platform untuk Wadahi Aspirasi Anak Muda Pendukung Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Mahfud Bidang Kinetik dan Teritorial, Komjen Pol (Purn) Luki Hermawan membuat platform untuk mewadahi aspirasi bagi pemuda pendukung pasangan Bacapres-bacawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Menurutnya, pembuatan platform tersebut lantaran banyaknya permintaan dirinya untuk mewadahi aspirasi pemuda.

"Banyaknya pemuda-pemudi yang meminta untuk saya selaku Deputi Kinetik untuk mewadahi para adek-adek juru kampanye muda yang nantinya akan turun langsung ke lapangan," kata Luki saat launching platform Gagasan Pemuda di Jakarta Selatan, Minggu (29/10/2023).

Selain menjadi wadah, nantinya pemuda yang tergabung dalam Gagasan Pemuda juga mengemban tugas untuk merangkul rekan sebayanya untuk berjuang bersama memenangkan Ganjar-Mahfud.

Luki menilai, hadirnya juru kampanye muda ini karena sosok Ganjar punya banyak visi misi yang dekat dengan Generasi Milenial dan Gen Z.

"Ada banyak program-program Bapak Ganjar yang selalu kita lihat beliau selalu merangkul mengajak anak-anak muda untuk ikut serta dalam meneruskan kelanjutan dari pada pimpinan-pimpinan Indonesia ke depan ini untuk anak-anak muda ayo saatnya bangkit," ujarnya.