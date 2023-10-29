Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BPOM Perketat Pengawasan Obat dan Pangan Olahan UMKM

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |20:55 WIB
BPOM Perketat Pengawasan Obat dan Pangan Olahan UMKM
Kepala BPOM Penny Lukito/Foto: Antara
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) menambah 11 unit pelaksana teknis (UPT) untuk memperketat pengawasan obat dan pangan olahan.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito mengatakan, kehadiran UPT baru ini diharapkan mampu mengawal aspek jaminan keamanan pangan di masyarakat.

“Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) telah menyetujui peningkatan klasifikasi 11 UPT BPOM,” ujar Penny K. Lukito dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

“Sebanyak 8 Loka POM setingkat eselon IV menjadi Balai POM setingkat eselon III. Selain itu, 3 Loka POM baru dibentuk dari Pos POM,” sambungnya.

Sejak tahun 2018, kata Penny, UPT BPOM hadir tidak hanya di 33 ibukota provinsi tetapi juga di 40 kabupaten dan kota.

“Sesuai tugas dan fungsinya, BPOM memiliki peran pada setiap titik life cycle produk obat dan makanan dari hulu ke hilir,” ujarnya.

Dia memastikan, BPOM mengawal pemenuhan aspek jaminan keamanan dan mutu sejak riset dan pengembangan hingga produk digunakan atau dikonsumsi Masyarakat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BPOM RI UMKM BPOM
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/338/2987054/heboh-peredaran-mi-berformalin-di-depok-bpom-ungkap-ciri-cirinya-vTjAju0Grr.jpg
Heboh Peredaran Mi Berformalin di Depok, BPOM Ungkap Ciri-cirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/338/2986628/bpom-temukan-mi-kuning-berformalin-di-depok-ini-ciri-cirinya-KS2Pv0E2iB.jpg
BPOM Temukan Mi Kuning Berformalin di Depok, Ini Ciri-cirinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/338/2861104/bpom-jelaskan-bahaya-obat-tradisional-yang-dicampur-bahan-kimia-ryWzyO2FST.jpg
BPOM Jelaskan Bahaya Obat Tradisional yang Dicampur Bahan Kimia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/14/337/2780982/-nhTzMrV3jB.jpg
Kasus Gagal Ginjal Anak, Bareskrim Sudah Periksa Kepala BPOM DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/08/337/2761413/uji-sampel-aman-bpom-tetap-hentikan-produksi-sirup-obat-cegah-gangguan-ginjal-akut-spOR7xSrAh.jpg
Uji Sampel Aman, BPOM Tetap Hentikan Produksi Sirup Obat Cegah Gangguan Ginjal Akut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/08/337/2761206/bpom-uji-sampel-sirup-usai-muncul-kasus-baru-gagal-ginjal-akut-ini-hasilnya-aIoM5VCx0U.jpg
BPOM Uji Sampel Sirup Usai Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal Akut, Ini Hasilnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement