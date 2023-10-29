Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Eks Jubir FPI Munarman Bebas dari Penjara Besok

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |23:12 WIB
Eks Jubir FPI Munarman Bebas dari Penjara Besok
Munarman bebas dari penjara besok. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Terpidana kasus terorisme, sekaligus eks Juru Bicara (Jubir) Front Pembela Islam (FPI), Munarman dinyatakan bebas dari penjara di Lapas Salemba, Jakarta Pusat pada Senin (30/10/2023) besok.

Hal tersebut dibenarkan kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar. Menurut Aziz, pihaknya juga bakal menggelar penyambutan kebebasan eks jubir FPI tersebut.

"Insya Allah besok pagi Senin,14 Rabbiul Akhir 1445 H/ 30 Oktober 2023 di Lapas Salemba Jakarta, kita akan menyambut kebebasan H Munarman," ujar Aziz dalam keterangannya, Sabtu (29/10/2023).

Aziz menambahkan, Munarman dinyatakan bebas murni setelah melalui berbagai tahapan hukum.

"Bebas murni melalui instrumen penegakan hukum terorisme. Semoga Allah memberkahi," pungkasnya.

Diketahui, Munarman bersumpah untuk setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Salemba, Jakarta Pusat. Ikrar setia NKRI Munarman tersebut dalam rangka memperingati Kemerdekaan Ke-78 Republik Indonesia.

Halaman:
1 2
      
