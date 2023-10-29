Akhir Pekan, Cuaca Jakarta Cerah Berawan

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Minggu (29/10/2023). Tak ada hujan yang diprediksi turun hari ini di Ibu Kota.

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca seluruh Ibu Kota Jakarta berawan dan cerah berawan pada pagi hari.

BACA JUGA:

Saat siang, cuaca cerah dan cerah berawan. Sementara pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta bakal cerah berawan.

BACA JUGA:

Adapun suhu berkisar antara 24-34 derajat celsius dengan kelembapan 50-85 persen.

(Qur'anul Hidayat)