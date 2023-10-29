Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akhir Pekan, Cuaca Jakarta Cerah Berawan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |04:08 WIB
Akhir Pekan, Cuaca Jakarta Cerah Berawan
Cuaca cerah berawan. (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Minggu (29/10/2023). Tak ada hujan yang diprediksi turun hari ini di Ibu Kota.

BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca seluruh Ibu Kota Jakarta berawan dan cerah berawan pada pagi hari.

 BACA JUGA:

Saat siang, cuaca cerah dan cerah berawan. Sementara pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta bakal cerah berawan.

 BACA JUGA:

Adapun suhu berkisar antara 24-34 derajat celsius dengan kelembapan 50-85 persen.

(Qur'anul Hidayat)

      
