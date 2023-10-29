JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, Minggu (29/10/2023). Tak ada hujan yang diprediksi turun hari ini di Ibu Kota.
BMKG lewat situs resminya menginformasikan, cuaca seluruh Ibu Kota Jakarta berawan dan cerah berawan pada pagi hari.
Saat siang, cuaca cerah dan cerah berawan. Sementara pada malam hari, seluruh wilayah Jakarta bakal cerah berawan.
Adapun suhu berkisar antara 24-34 derajat celsius dengan kelembapan 50-85 persen.
(Qur'anul Hidayat)