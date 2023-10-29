Lari 5 Kilometer, Ganjar Pranowo : Ternyata Istriku Lebih Kencang

JAKARTA - Capres yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo menghadiri acara Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada (Kagama) DKI Jakarta, dengan kegiatan lari santai bersama alumni dan masyarakat umum di Pasar Seni Ancol, Pademangan, Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023). Ganjar hadir bersama istrinya, Siti Atikoh Supriyanti, ikut berolahraga sehat dengan jarak tempuh 5 kilometer.

Ganjar yang mengenakan pakaian olahraga berwarna merah, terlihat bergembira ketika melewati garis akhir rute lari santai Segerun Kagama DKI Jakarta. Ganjar tampak mengenakan topi putih dengan nomor pelari 1023, finish dalam waktu 32 menit 45 detik.

Ganjar pun berseloroh ketika ditanya kesannya mengikuti kegiatan lari tersebut. Dia pun ikut berkelakar sembari mengobrol singkat dengan istrinya.

"Kamu berapa menit? Ooh 28 ya. Aku piro ya? (Sembari tertawa). Ternyata istriku lebih kencang (larinya)," ujar Ganjar disambut gelak tawa, Minggu (29/10/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan kegiatannya lari pada hari Minggu tersebut, juga dimaksudkan untuk mengajak masyarakat dan Kagama DKI Jakarta untuk berlari sepanjang lima kilometer.

"Ini adalah spirit bagaimana kita menjaga kesehatan dan memberikan ruang bagi mereka yang punya hobi, punya prestasi untuk bisa ikut berlari," katanya.