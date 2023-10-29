Merawat Budaya Nusantara, Santri Ganjar Edukasi Mahasiswa di Tangsel

TANGSEL- Relawan capres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung Santri Dukung Ganjar, mengadakan kegiatan Merawat Budaya Nusantara "Seni Pengolahan Bambu" dengan membagikan ilmu seputar pengolaham bambu kepada sejumlah mahasiswa di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

"Kita sampaikan terkait bagaimana cara mengolah bambu dari nol hingga produk jadi," ujar salah seorang Pengrajin Bambu Krey yang juga narasumber, Usin, Minggu (29/10/2023).

Menurutnya, apabila bambu diolah secara benar akan menghasilkan berbagai macam olahan yang memiliki nilai jual di pasaran yang cukup bagus.

"Banyak macamnya, ada krey, tusuk sate, saung, bilik, bedeng dan banyak lagi macamnya, banyak manfaat dan nilai jualnya," kata Usin.

Usin mengaku cukup senang atas diselenggarakannya kegiatan tersebut. Dia menilai, kegiatan ini mampu memberikan ilmu dan semangat kepada generasi muda untuk melanjutkan perjuangan para pengrajin bambu di Indonesia yang selama ini keberadaannya kian berkurang.

Ia menilai ketertarikan mahasiswa dalam kegiatan tersebut cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan dan keinginan mahasiswa untuk mengeksplor sendiri bambu yang tersedia saat pelatihan berlangsung.

"Cukup antusias untuk mendalami pengolahan bambu dan mengikuti setiap instruksi yang diberikan karena bambu ini semua detailnya bisa dimanfaatkan dan menjadi uang," lanjutnya.

Dia optimis kebutuhan masyarakat akan bambu semakin meningkat setiap tahunnya. "Sisi ekonomi banyak terbantu, banyak order dan kebutuhannya semakin hari makin bertambah," kata Usin.

Usin mendorong agar Santri Dukung Ganjar sebagai kepanjangan tangan dari Ganjar Pranowo melakukan kegiatan serupa secara berkesinambungan untuk melestarikan industri bambu di Indonesia.