Relawan Gelar Tasyakuran Milad Ganjar Pranowo dan Refleksi Sumpah Pemuda di Bogor





BOGOR – Relawan capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Jabodetabek mengadakan tasyakuran merayakan hari ulang tahun Ganjar Pranowo di Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Diketahui, Ganjar Pranowo genap berusia 55 tahun bersamaan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober.

"Kami ada tasyakuran memperingati hari ulang tahun Ayah Ganjar Pranowo. Alhamdulillah ya ini salah satu rasa syukur kita kepada Allah Ta’ala. Alhamdulillah hari ini Ayah Ganjar Pranowo berusia 55 tahun," ujar Korwil GMC Jabodetabek, Edy Faturrahman, Minggu (29/10/2023).

"Tasyakuran kami sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta’ala karena Ayah Ganjar Pranowo tetap sehat. Dan harapan kita semoga Ganjar Pranowo ini dapat memimpin Indonesia di 2024," lanjut dia.

Sebagai wujud rasa syukur, sesi tasyakuran itu diawali dengan pemotongan tumpeng. Kemudian, di sela-sela kegiatan para milenial merefleksikan sumpah pemuda untuk membakar kembali rasa semangat patriotisme dan nasionalisme mereka.

Sumpah pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

"Selain tasyakuran memperingati hari ulang tahun Ayah Ganjar Pranowo ke-55 tahun, kita juga ada refleksi hari Sumpah Pemuda karena ulang tahun beliau bertepatan dengan sumpah pemuda," ucap Edy.

BACA JUGA: Momen Ganjar dan Mahfud Jadi Panelis di Acara Generasi Penggerak Meraih Masa Depan

Melalui ikrar sumpah pemuda, GMC ingin mengajak kaum milenial meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Menurut dia, peran pemuda dan milenial sangat berpengaruh dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia.

Edy pun mencontohkan peristiwa penculikan Soekarno-Hatta atau Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 yang digagas oleh para pemuda untuk mendesak dideklarasikannya proklamasi kemerdekaan.