Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Gelar Tasyakuran Milad Ganjar Pranowo dan Refleksi Sumpah Pemuda di Bogor

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |11:36 WIB
Relawan Gelar Tasyakuran Milad Ganjar Pranowo dan Refleksi Sumpah Pemuda di Bogor
Relawan Ganjar di Kota Bogor/ist
A
A
A


BOGOR – Relawan capres Partai Perindo, Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Ganjar Milenial Center (GMC) Jabodetabek mengadakan tasyakuran merayakan hari ulang tahun Ganjar Pranowo di Desa Sinarsari, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Diketahui, Ganjar Pranowo genap berusia 55 tahun bersamaan dengan momentum Hari Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober.

"Kami ada tasyakuran memperingati hari ulang tahun Ayah Ganjar Pranowo. Alhamdulillah ya ini salah satu rasa syukur kita kepada Allah Ta’ala. Alhamdulillah hari ini Ayah Ganjar Pranowo berusia 55 tahun," ujar Korwil GMC Jabodetabek, Edy Faturrahman, Minggu (29/10/2023).

"Tasyakuran kami sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Ta’ala karena Ayah Ganjar Pranowo tetap sehat. Dan harapan kita semoga Ganjar Pranowo ini dapat memimpin Indonesia di 2024," lanjut dia.

Sebagai wujud rasa syukur, sesi tasyakuran itu diawali dengan pemotongan tumpeng. Kemudian, di sela-sela kegiatan para milenial merefleksikan sumpah pemuda untuk membakar kembali rasa semangat patriotisme dan nasionalisme mereka.

Sumpah pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.

"Selain tasyakuran memperingati hari ulang tahun Ayah Ganjar Pranowo ke-55 tahun, kita juga ada refleksi hari Sumpah Pemuda karena ulang tahun beliau bertepatan dengan sumpah pemuda," ucap Edy.

Melalui ikrar sumpah pemuda, GMC ingin mengajak kaum milenial meningkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Menurut dia, peran pemuda dan milenial sangat berpengaruh dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia.

Edy pun mencontohkan peristiwa penculikan Soekarno-Hatta atau Peristiwa Rengasdengklok pada 16 Agustus 1945 yang digagas oleh para pemuda untuk mendesak dideklarasikannya proklamasi kemerdekaan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement