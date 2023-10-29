Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

10 Anggota Gangster di Cibinong Ditangkap, Sempat Acungkan Sajam ke Polisi

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |11:45 WIB
10 Anggota Gangster di Cibinong Ditangkap, Sempat Acungkan Sajam ke Polisi
Polisi tangkap 10 anggota gangster yang hendak tawuran (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BOGOR - Sebanyak 10 anggota gangster bersenjata tajam (Sajam) ditangkap polisi di wilayah Cibinong, Kabupaten Bogor, di mana salah satunya sempat mengacungkan sajamnya ke petugas.

Saat ini, mereka sudah dibawa ke Polres Bogor untuk menjalani proses lebih lanjut.

Kasat samapta Polres Bogor Iptu Yogi Nugraha mengatakan para gengster itu diamankan sekira pukul 04.10 WIB pagi tadi. Awalnya, polisi yang sedang patroli mendapati segerombolan gangster yang hendak tawuran di GOR Pakansari.

"Yang mana saat melakukan penangkapan, salah satu pelaku gangster ini sempat menodongkan senjata tajam pada salah satu personel," kata Yogi dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

Hasil pemeriksaan, pelaku masing-masing berinisial IT (23), AA (18), PM (18), RM (27) GR (19), DP (17), AD (22), MRA (20), AZ (21), dan R (24). Mereka ini terlibat dalam empat kelompok gangster yakni Wartal, Canada, Pengkolan Street, dan Warung Street.

"Kami amankan barang bukti 4 senjata tajam jenis pedang dan celurit dan 5 unit motor," jelasnya.

