Ayah yang Tewas Membusuk Bersama Balita di Koja Ternyata Bos Travel Umrah

JAKARTA - Penemuan ayah dan anak yang tewas membusuk dalam rumahnya di Jalan Balai Rakyat RT 06 RW 03, Tugu Utara, Koja, Jakarta Utara, membuat heboh warga.

Selain korban yang diketahui bernama Hamka dan anak laki-laki yang masih balita, warga juga menemukan istri dan anak perempuan yang masih hidup.

Salah satu warga setempat Sugandi (70) mengatakan bahwa tetangganya tersebut dikenal sebagai sosok yang ramah namun tertutup. Akan tetapi menurut pria yang rumahnya berseberangan dengan almarhum mengatakan bahwa tetangganya tersebut merupakan pengusaha.

“Beliau orangnya baik, cuma memang jarang bergaul dengan tetangga dengan teman jarang. Beliau ini pengusaha travel (umroh dan haji) sudah lama, beberapa tahun," ujar Sugandi saat ditemui di lokasi pada Minggu (29/10/2023).

Dikatakan Sugandi, sebelum ditemukan tewas, warga tidak melihat adanya hal yang mencurigakan terhadap tingkah laku tetangganya tersebut. Sebab menurutnya, dirinya sempat berkomunikasi dengan tetangganya namun tidak melihat kecurigaan apapun.

"Tidak, kalau kecurigaan apapun terhadap beliau. Karena memang, kita walaupun tetangga berdekatan, tapi jarang berkomunikasi secara intens. Beliau jarang bertetangga dengan kami, teman-teman tetangga," ungkap Sugandi.