HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gegara Puntung Rokok, Satu Rumah di Kelapa Gading Terbakar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:34 WIB
Gegara Puntung Rokok, Satu Rumah di Kelapa Gading Terbakar
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Griya Pratama RW 20 Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (29/10/2023). Sebuah rumah tempat tinggal, terbakar pada Minggu (29/10/2023) siang.

Kepala Seksi Operasional (Kasi Ops) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara Abdul Wahid mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan warga pada pukul 10.12 WIB.

"Pada Minggu 29 Oktober 2023, kami terima laporan dari warga sekitar pukul 10.12 WIB, ada kebakaran di salah satu rumah tinggal di wilayah Pegangsaan, Kelapa Gading," Kata Wahid saat dikonfirmasi pada Minggu (29/10/2023).

Mendapat laporan tersebut, Wahid mengatakan bahwa pihaknya langsung mengerahkan empat unit pemadam dengan 20 personil menuju lokasi. Kurang dari satu jam, api kemudian dapat dilokalisir.

"Personil tiba 10.16 WIB dan dalam proses pemadam annya api dapat diatasi pukul 10.54 WIB," tuturnya. Adapun dalam kebakaran ini, Wahid mengatakan bahwa diduga penyebab berasal dari puntung rokok.

"Berdasarkan keterangan warga dugaan penyebab berasal dari puntung rokok. Jadi warga membuang puntung roko yang masih menyala dan merembet tumpukan kayu bekas hingga membesar," Ucapnya.

Halaman:
1 2
      
