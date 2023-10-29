Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bangunan Semi Permanen di Joglo Kebakaran, 60 Personel Damkar Terjun ke Lokasi

Yohannes Tobing , Jurnalis-Minggu, 29 Oktober 2023 |15:47 WIB
Bangunan Semi Permanen di Joglo Kebakaran, 60 Personel Damkar Terjun ke Lokasi
Bangunan semi permanen di Joglo kebakaran (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Kebakaran melanda bangunan semi permanen terjadi di Jalan Joglo Raya RT 010/ RW 003, Kelurahan Joglo, Kecamatam Kembangan, Jakarta Barat. Bangunan tersebut berada di pinggir kali.

Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Barat, Syarifuddin mengatakan bahwa pihaknya menerima laporan dari warga pukul 13.35 WIB.

"Kami terima berita sekitar pukul 13.35 WIB, jadi warga telpon kantor sektor melihat ada api di sejumlah bangunan yang digunakan sebagai toko," Kata Syarifuddin dikonfirmasi pada Minggu (29/10/2023).

Mendapat laporan tersebut, unit sektor kemudian mengerahkan unit pemadam dan personelnya ke lokasi kebakaran. Tidak sampai satu jam, petugas berhasil memadamkan api.

"Total pengerahan menjadi sembilan unit pompa pendukung dengan 60 personel. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, penyebab kebakaran dalam penyelidikan kepolisian," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
